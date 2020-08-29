新北掃蕩非法獸鋏7熱點 違法使用最高可罰7.5萬元

新北市動保處今日會同9個動保團體及中華民國山岳協會與在地里民，針對過去1年7個獸夾、山豬吊通報熱點同步進行清山行動，希望藉由此次「獸夾雷霆行動大會師」，減少犬貓、野生動物遭獸夾或山豬吊傷害案件，全面掃蕩違法陷阱。

動保處統計，去年在汐止五指山、新店區平廣路一段88巷、淡水竹圍國中附近山區、烏來區大桶山登山步道周遭、土城區龍泉路68號至80號之間後山、三芝區貝殼廟附近、永和河濱公園菜園等7處地點都曾發現有獸夾、山豬吊等陷阱。

動保處說，今年4月19日接獲民眾通報，在新店山區查獲高姓獵人等嫌非法使用陷阱捕捉野生動物，現場起出捕獸夾11組、山豬吊47組及半成品獵具一批，累計單次查獲最多獵具，足見該區仍有違法使用情形。

中華民國山岳協會江啟祥隊長表示，大桶山登山步道位於烏來區忠治部落內，因遠眺山形似大圓桶而得名，沿途有高大的林木遮蔭，經常可見白鼻心、山羌及台灣藍鵲等野生動物棲息，具有豐富的生態資源。但山林內偶有山豬吊及捕獸夾等陷阱，一般人很難直接以肉眼發現，除容易誤傷目標動物，對一般民眾也有危險性，清除陷阱是刻不容緩的事情。

動保處指出，違法使用獸夾或山豬吊捕捉動物，經查獲可處1萬5000元以上7萬5000以下罰鍰。若造成動物死亡，恐面臨最高5年以下有期徒刑。