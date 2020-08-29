新北掃蕩非法獸鋏7熱點 違法使用最高可罰7.5萬元
新北市動保處今日會同9個動保團體及中華民國山岳協會與在地里民，針對過去1年7個獸夾、山豬吊通報熱點同步進行清山行動，希望藉由此次「獸夾雷霆行動大會師」，減少犬貓、野生動物遭獸夾或山豬吊傷害案件，全面掃蕩違法陷阱。
動保處統計，去年在汐止五指山、新店區平廣路一段88巷、淡水竹圍國中附近山區、烏來區大桶山登山步道周遭、土城區龍泉路68號至80號之間後山、三芝區貝殼廟附近、永和河濱公園菜園等7處地點都曾發現有獸夾、山豬吊等陷阱。
動保處說，今年4月19日接獲民眾通報，在新店山區查獲高姓獵人等嫌非法使用陷阱捕捉野生動物，現場起出捕獸夾11組、山豬吊47組及半成品獵具一批，累計單次查獲最多獵具，足見該區仍有違法使用情形。
中華民國山岳協會江啟祥隊長表示，大桶山登山步道位於烏來區忠治部落內，因遠眺山形似大圓桶而得名，沿途有高大的林木遮蔭，經常可見白鼻心、山羌及台灣藍鵲等野生動物棲息，具有豐富的生態資源。但山林內偶有山豬吊及捕獸夾等陷阱，一般人很難直接以肉眼發現，除容易誤傷目標動物，對一般民眾也有危險性，清除陷阱是刻不容緩的事情。
動保處指出，違法使用獸夾或山豬吊捕捉動物，經查獲可處1萬5000元以上7萬5000以下罰鍰。若造成動物死亡，恐面臨最高5年以下有期徒刑。
動保處表示，透過金屬探測器搜尋，可有效偵測捕獸夾，不僅提升準確性也減少工作人員探索時效，以及增加人身安全。動保處從去年4月成立獸夾雷霆行動，透過當地民眾及動保處組成巡查隊，通報熱點已由13條減少至7條，民眾若有發現有人違法使用，可通報動保處24小時專線02-29596353派員前往，如查獲行為人違規屬實，通報民眾可獲得罰金50%的檢舉獎金。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言