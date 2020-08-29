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480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園
原訂上周六22日舉辦的2020大稻埕情人節活動和煙火，因巴威颱風臨時延期，今晚在淡水河延平河濱公園浪漫登場，選在晚間20時20分，施放480秒的「愛你愛你煙火秀」，照亮夜空。
台北市長柯文哲依往例，晚會時前往河濱公園的延平宮參拜，祈求國泰民安，活動圓滿。過去常和柯文哲一起看煙火的陳佩琪，2018年沒到，今年也未到場。柯文哲致詞時說，只要有情人，天天都是情人節。
煙火秀前，觀傳局請到不同世代的情歌天后包含萬芳、艾怡良、吳汶芳接力獻唱情歌，更與台下觀眾大合唱，現場像一個大型演唱會現場；另有樂團小男孩樂團、原子邦妮、甜約翰樂團、田亞霍演唱拿手歌曲，帶領現場民眾一起嗨到最高點。
除了舞台表演，現場還有愛情文創市集、胖卡美食專區、啤酒攤位及「限時傳情幸福郵局」，為了迎接報復性出遊的人潮，北市警加強周邊交通疏導，不過，觀傳局晚間8時估計人潮已經逾8萬人，超過去年。雖然是疫情期間，但人潮擠爆延平河濱公園，無法保持社交距離，因為天熱，戴口罩的人占少數。
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