480秒煙火照亮淡水河 逾8萬人擠爆北市延平河濱公園

原訂上周六22日舉辦的2020大稻埕情人節活動和煙火，因巴威颱風臨時延期，今晚在淡水河延平河濱公園浪漫登場，選在晚間20時20分，施放480秒的「愛你愛你煙火秀」，照亮夜空。

台北市長柯文哲依往例，晚會時前往河濱公園的延平宮參拜，祈求國泰民安，活動圓滿。過去常和柯文哲一起看煙火的陳佩琪，2018年沒到，今年也未到場。柯文哲致詞時說，只要有情人，天天都是情人節。

煙火秀前，觀傳局請到不同世代的情歌天后包含萬芳、艾怡良、吳汶芳接力獻唱情歌，更與台下觀眾大合唱，現場像一個大型演唱會現場；另有樂團小男孩樂團、原子邦妮、甜約翰樂團、田亞霍演唱拿手歌曲，帶領現場民眾一起嗨到最高點。