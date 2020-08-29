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北海岸突堤碼頭名模走秀伴夕陽 侯友宜：時尚結合傳統

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
北海岸突堤碼頭名模走秀伴夕陽，侯友宜：時尚結合傳統。圖／新北市政府提供
北海岸突堤碼頭名模走秀伴夕陽，侯友宜：時尚結合傳統。圖／新北市政府提供

新北市府為推動漁港轉型並帶動漁港夜經濟，今晚在北海岸富基漁港舉辦由潘怡良設計師團隊統籌的「北海岸時尚藝術季」，邀請多位名模走秀。市長侯友宜出席與時尚界人士一起嗨漁港，吸引不少民眾到場。

侯友宜說，新北市有很多美麗的沿海線，每個地區都會辦不同的藝術文化，希望年輕的朋友多來舉辦，和漁港的文化多結合。

侯友宜表示，來富基漁港看最有藝術感的服裝設計，加上美麗的海景、最棒的海鮮，帶動富基漁港的消費，將連續辦3個周，希望大家來走走。富基漁港平常遊客就很多，這次用時尚來結合傳統的漁港，再由潘大師的服裝設計，充滿新舊時代的交替和想像的空間。

侯友宜說，新北市有很多美麗的沿海線，每個地區都會辦不同的藝術文化，經常會到各地來舉辦，希望年輕的朋友多來舉辦，和漁港的文化多結合。

陳德容表示，這次非常有意義，記得小時侯來過這裡吃海鮮，今天來感觸特別深，希望可以帶動更多年80、90後的年輕人，結合時尚和傳統。

潘怡良說，這裡景色和色陽很美，這次系列用了環保的材料，用最好的成果呈現給大家，多了一個很好的平台。

今天由黃子佼擔任活動主持人，林嘉綺、陳德容及羅時豐等名模、藝人參與走秀，現場展示潘怡良設計師2021春夏系列服裝，也提供輔大織品服裝學院的應屆畢業生發表畢業作品的舞台。並規劃了漁港YA市結合富基漁市各種優惠，讓富基晚間人氣很旺。

富基漁港內新建的多功能突堤碼頭於年初興建完成，除了改善港內的靜穩度及增加停泊船位數外，還利用新型工法加大突堤碼頭平面面積，讓民眾可將遊憩空間延伸至漁港中央。

北海岸時尚藝術季活動也廣邀包括服裝、飾品、甜點、冰品飲料、手作文創等特色市集，讓民眾在活動期間到富基漁港來，不僅有新鮮美味的海鮮可以挑選，還能滿足逛街購物的慾望。漁港YA市開張時間自今晚至9月13日，每周六日下午4點至晚上8點，富基漁市也配合延長墨西哥帽光雕投射時間至晚上9點。

市府表示，今天起至9月13日共3周周末，與富基漁市合作釋出優惠，第一周只要在富基漁市消費滿1000元即可參加500元至3000元折價券之抽獎。第二至三周消費滿3000元，並至餐廳區代客料理就可參加抽獎，最大獎為40吋液晶電視。富基漁市在活動期間更加碼祭出夜間限定優惠，消費滿額便可抽生猛海鮮。（影片由新北市政府提供）

北海岸突堤碼頭名模走秀伴夕陽，侯友宜：時尚結合傳統。圖／新北市政府提供
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北海岸突堤碼頭名模走秀伴夕陽，侯友宜：時尚結合傳統。圖／新北市政府提供
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侯友宜

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