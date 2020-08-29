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水管元素融合遊具設施 三重大智共融遊戲場啟用
鄰近台北自來水加壓站旁的三重大智公園昨日啟用，結合水管元素設置多樣特色遊具，成為孩子專屬的快樂天地。新北市民政局長柯慶忠表示，大智公園經民政局補助，進行地墊更新、舊遊具設施及環境改善，並結合周邊自來水加壓站，設置一系列水管遊具，讓三重特色公園再添一筆。
三重區長陳奇正表示，大智公園地處三重鬧區，因自來水加壓站就在一旁，公所就地取材以水管為主題設置刺激的水管溜索、水管蹺蹺板、共融溜滑梯、共融轉盤、還有可愛好拍的水管鳥巢鞦韆等遊具，洗手台也加上水錶做裝飾，同時利用大型水泥管披上人造草皮當成座椅，讓大小朋友玩到不想回家。
陳奇正指出，設計過程中，公所特別邀集還我特色公園行動聯盟、在地里長進行討論，除了設計兼具特色好玩遊具，公所也注重安全，為避免溜索滑道有小朋友奔跑經過，造成衝撞危險，特別在滑道下方地墊繪製兩隻「大型毛毛蟲」，提醒小朋友不要接近，以安全玩樂共融遊具。
民政局表示，市府自108年成立跨局處工作小組，共同推動「公園全齡化或特色共融遊戲場改善計畫」，盤點各區需求同時將區域平衡、交通可及性、使用族群及公園整體性綜合考量評估，還納入公民參與，今年預計至少完成50處共融特色遊戲場及3處全齡化公園，今啟用的大智公園為第35座公園。
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