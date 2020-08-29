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相遇1920台北市 小志工帶你穿越古今巡禮

攝影中心 / 記者杜建重／台北即時報導
「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會，許多小學員擔任小小導覽員，完整為大家介紹「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展。記者杜建重／攝影
「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會，許多小學員擔任小小導覽員，完整為大家介紹「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展。記者杜建重／攝影

由台北探索館所主辦的「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會，學員們不僅身穿親手絹印的1920年代大稻埕經典建築T恤，更發揮研習所學，擔任特展展場的小小導覽員，展現對台北文化歷史的熱情。

今年適逢台北市設市一百週年，台北探索館特別結合「跟我一起說臺北故事」、「絹印工作坊」、「臺北城市古今巡禮」等主題來舉辦小志工研習營，

今年的研習營以多元、生動的方式培訓學員們成為導覽小志工，並讓每一位學員藉由課程內容的傳遞，深度認識台北市百年來的文化歷程。課程特別安排銘傳大學應用日語系副教授蔡豐琪導覽「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展，小朋友們透過導覽認識日本時期的小學教育、公共衛生與生活娛樂；而旅行足跡遍佈11個國家的周季五老師，也帶領學員們走訪大稻埕街區。課程中還特別規劃參訪前身為台北警察署的台灣新文化運動紀念館，透過生動的導覽與有趣的小學生體操課互動裝置，認識台北1920年代的摩登自由風氣與小學生養成教育，引發參與學員們濃厚的學習興趣。

本次研習課程除了聽課學習外，同時也規劃「臺北城市絹印工作坊」體驗課程，由專業老師現場指導小朋友們以絹印的方式設計專屬T恤與帆布袋，從DIY中認識1920年代的辻利茶鋪、江山樓等經典建築。在結訓典禮上，小朋友們更穿上親手製作的絹印T恤走秀，許多小學員代表更擔任小小導覽員，完整為大家介紹「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展。

觀光傳播局城市旅遊科科長朱品澤表示，本次台北探索館小志工研習營完美落幕，來自大台北地區國小4至6年級的學員們在這次研習營學習導覽知識，還親身走訪大稻埕街區，聆聽不同領域的專家介紹，認識百年來台北的發展歷史，並將學習得到的知識透過實地導覽展現出來，相信對於參加研習的小朋友來說，都是非常難得的學習經驗。

台北市觀傳局城市旅遊科科長朱品澤表示，本次台北探索館小志工研習營完美落幕，對參加研習的小朋友來說，都是非常難得的學習經驗。記者杜建重／攝影
台北市觀傳局城市旅遊科科長朱品澤表示，本次台北探索館小志工研習營完美落幕，對參加研習的小朋友來說，都是非常難得的學習經驗。記者杜建重／攝影
由台北探索館所主辦的「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會，許多爸爸媽媽帶著小朋友出席結訓典禮。記者杜建重／攝影
由台北探索館所主辦的「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會，許多爸爸媽媽帶著小朋友出席結訓典禮。記者杜建重／攝影
小學員代表擔任導覽員，為大家介紹「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展。記者杜建重／攝影
小學員代表擔任導覽員，為大家介紹「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展。記者杜建重／攝影
「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會，台北市觀傳局城市旅遊科科長朱品澤頒發結業證書後，與所有大小志工合影。記者杜建重／攝影
「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會，台北市觀傳局城市旅遊科科長朱品澤頒發結業證書後，與所有大小志工合影。記者杜建重／攝影
由台北探索館所主辦的「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會。記者杜建重／攝影
由台北探索館所主辦的「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會。記者杜建重／攝影
「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，小朋友在結訓典禮上，穿上親手製作的絹印T恤走秀。記者杜建重／攝影
「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，小朋友在結訓典禮上，穿上親手製作的絹印T恤走秀。記者杜建重／攝影
由台北探索館所主辦的「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會，許多小學員擔任小小導覽員，完整為大家介紹「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展。記者杜建重／攝影
由台北探索館所主辦的「相遇1920臺北市─臺北城市古今巡禮」小志工研習營，在今天上午舉行成果發表會，許多小學員擔任小小導覽員，完整為大家介紹「黃阿瑪相遇1920臺北市」特展。記者杜建重／攝影

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