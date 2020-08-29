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未經許可擅自擴大營運範圍 要求共享運具業者限期改善
停車亂象隨著共享運具興起，新北市交通局今天表示，為避免發生大量共享運具占用路邊停車位，影響多數市民停車權益，交通局已要求各業者於營運前需提送營運計晝書申請審查，獲許可後才能試辦營運，如果擅自擴展營運範圍、任意投車，將限期撤除，嚴重時撤銷試辦營運許可。
日前有里長投訴大量共享機車投車，長期占用公有路邊停車格，交通局稽查發現業者未經許可擅自擴展營運範圍到汐止、土城等地試營運，嚴重影響民眾停車權益，交通局下令業者限期撤除投放車輛，否則將撤銷其試辦營運許可。
交通局長鍾鳴時說，「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」目前正在議會審查中，未來各業者試辦期間營運情形也將納入評點機制。
交通局綜合規劃科代理科長黃莉雅表示，共享汽、機車目前在新北市都處於試辦階段，業者暫時利用道路範圍內公共路邊停車位營業，為避免發生類似oBike亂象、大量共享運具占用路邊停車位情況，交通局會嚴格把關。
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