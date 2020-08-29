大稻埕煙火晚間登場 周邊道路分階段交通管制

因颱風延期的「2020大稻埕情人節」活動今天在大稻埕延平河濱公園登場，台北市警方自晚間6時起，針對周邊道路實施二階段交通管制，480秒煙火秀於晚間8時20分施放。

台北市政府觀光傳播局日前宣布，原訂22日舉辦「2020大稻埕情人節」，因颱風宣布延期，活動改為今天登場，將施放480秒「愛你愛你煙火秀」，圖樣包含2020數字和繽紛花朵等。

台北市交通大隊針對周邊道路規劃二階段交通管制，警方表示，「2020大稻埕情人節」活動時間自今天下午5時至晚間10時，在延平河濱公園及大稻埕碼頭周邊舉辦，施放煙火地點為淡水河3號到5號水門間水域。

第一階段管制時間從晚間6時至11時，管制平面道路包含涼州街、延平北路、長安西路、塔城街、忠孝西路、環河北路。

而民生西路與重慶北路口、南京西路與重慶北路口、長安西路及塔城街口、鄭州路與塔城街口則是管制車輛往西；延平北路與民權西路口、環河北路與民族西路口管制車輛往南。

環河快速高架道路部分，北自民族西路口、南至忠孝橋雙向車道管制；忠孝橋至西園路口段（光復橋下）往北車道管制。

匝道入口管制部分，有和平西路匝道（華江橋下）、華江橋、忠孝橋往北進入環河快速（高架）道路匝道、洛陽停車場匯入環河快速（高架）道路匝道；市民高架道路東往西出環河北路匝道口封閉。

第二階段管制從晚間8時30分至11時，除維持第一階段管制區域外，因應活動結束人潮，民生西路與承德路口管制車輛往西行駛。

警方表示，為避免民眾駐足在忠孝橋、台北橋觀賞煙火，晚間7時30分至8時30分管制行人上橋及駐足橋上，呼籲民眾搭捷運到活動現場。