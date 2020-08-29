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981線公車改從三峽北大發車到鶯歌 不再接駁捷運頂埔站

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
981線公車9月起改從三峽北大發車到鶯歌，不再接駁捷運頂埔站。圖／交通局提供
981線公車9月起改從三峽北大發車到鶯歌，不再接駁捷運頂埔站。圖／交通局提供

台北客運981線9月1日起試辦延駛新北市鶯歌區鳳鳴地區，交通局評估各站上下車人數及路線重疊性後，決定調整路線，恢復停靠三峽「恩主公醫院」站，方便民眾就醫；因原本接駁捷運頂埔站人數平均每班不到1人，也從土城永寧站改到三峽北大社區發車，繞進北大商圈。

981線改經三鶯大橋行駛，恢復停靠「恩主公醫院」站，三峽段改從北大社區發車，撤消三峽「橫溪」、「長壽山」、土城「媽祖田」、「頂埔」4站，改繞進北大商圈，增加「大學風呂」、「森林公園」、「大義路」及「麗寶國際館」4站。未來民眾如果要從三峽至捷運頂埔站，可改搭用705、706、812、藍45、藍46及9103等線公車

交通局運輸管理科長林詩欽表示，981線原行駛捷運永寧站到鶯歌火車站，用意是接駁捷運板南線到鶯歌台鐵的乘客，但長久來接駁效益不佳。交通局經評估後，今年5月11日起先試辦981線公車延駛至鳳鳴地區，並經三鶯二橋避開塞車，行駛至捷運頂埔站，但情況依舊。

林詩欽表示，試辦期間分析各站上下車人數等數據，發現從鶯歌搭981線直達土城頂埔站轉乘捷運板南線的民眾，平均每班乘客不到1人；且有行經國道三號、更便捷的917線可搭，可替代鶯歌民眾轉乘捷運需求，三鶯民眾又有到恩主公醫院的就醫需求，決定9月起二度調整981線公車路線。

乘客則表示，981線已經多次調整路線，許多新增站點都是以前曾取消的停靠站。接駁捷運載客量少，是因為未行經國道，且繞行的路段遠，目前三鶯市區還是有許多替代路線公車可搭，但三峽到土城間少了一條路線，民眾受影響會比較大。

981線公車9月起改從三峽北大發車到鶯歌，不再接駁捷運頂埔站。圖／交通局提供
981線公車9月起改從三峽北大發車到鶯歌，不再接駁捷運頂埔站。圖／交通局提供

捷運 公車

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