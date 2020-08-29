看老照片憶當年　細數中華商場的年輕記憶

台北市已消失的「中華商場」，是5、6年級生年輕時的記憶所在，鄰近西門町電影院，還有台灣第一家百貨，一度成為北部人聲鼎沸的商圈，台北市立圖書館舉行「老照片」徵選，匯集3000多件作品，其中不乏「中華商場」的畫面，記錄下繁華落盡，與民眾對老街區的情誼。

提到中華商場，國民政府1946年軍撤離來台，為安置大量湧入台北的軍民，政府沿鐵道旁，搭建簡易棚攤讓他們有生計支撐，俗稱「竹子厝」，也是中華商場的前身，但棚屋日漸增多，衍生環境衛生及市容問題，一度還被稱為「台北盲腸」；1961年建造八座以八德命名的三層樓中華商場，周邊市容繁華，吸引大批遊客來訪，成為當時台北相當著名的商圈。

五花八門的店家，能滿足民眾各類消費需求。肚子餓時，饕客慕名前來的「點心世界」，品嚐令人垂涎的鍋貼和濃郁酸辣湯，耳邊還常能聽見火車呼嘯而過的鏗鏘聲。「哥倫比亞唱片行」和「佳佳唱片行」收錄了優雅的古典音樂、西洋爵士樂曲風，交錯編織在音樂迷聚集朝聖地，從黑膠唱片買到光碟唱片，是愛樂人當年熟悉的記憶。

而在中華商場的天橋，常會出現各類販售新奇物品的攤商，婚嫁若要訂做西服、學生要縫補繡學號，這裡應有盡有，還有古董家與遊客愛挖寶的工藝店、電器及電子零件商品店等。花樣繁多的看板豎立於商場間，還有民眾回憶兒時趣味笑說，以前下課順著中華商場逛攤販挖寶，再沿路進同學家串門子說再見，最後剩一個人時，他也就到家了。

如今繁華落盡，中華商場已不復在，隨著東區發展，北市府1992年為都市更新及蓋捷運，正式拆除中華商場，30多年的記憶，動工時仍湧入大批民眾前來觀看，看著卡車緩緩載離落下滿地的磚瓦碎石，中華商場也成為回憶。