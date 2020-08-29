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新北決算案僅1人準時到 會議不到一小時結束
新北市議會昨下午舉行臨時會，進行「108年度新北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告及討論」，2點開會時間一到，現場議員僅國民黨團書記長周勝考在場，民進黨團總召林銘仁較晚到場，並針對教育局決算發表意見，但周勝考對此有異議，主席賴秋媚雖然讓林銘仁發言，但周勝考提散會動議，開會時間不到一小時就結束。
臨時會下午2點開始，議會現場除了29局處官員，議員只有周勝考1人坐在位子上，會議先進行教育局決算審查，通過教育局決算，其他議員才陸續進場。
林銘仁進場後針對教育局決算提問，發言時間過了之後仍繼續發言，周勝考認為現在在審核文化局決算，但林卻是在問教育局，認為林要尊重議事規則，兩人僵持不下，賴秋媚隨後宣布休息片刻再進行會議。會議繼續進行時，賴秋媚讓林銘仁繼續發言，周勝考對此抗議並提散會動議，開會時間不到一小時就結束。
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