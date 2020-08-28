雨彈襲台北 柯文哲政績大龍新城再傳漏水

台北市昨因西南風及對流雲系統，受雨彈襲擊，台北市議員陳怡君指出，由大龍市場及國宅海砂屋改建的大龍新城，再傳漏水，她緊急會勘，發現有住戶宅內的配線箱漏水，內部都是水灘，若誤觸恐觸電。她質疑，市府根本沒有找到漏水點，這就是台北市政府的效率。

陳怡君說，市府日前勘查，說好找到漏水點了，真的嗎？結果太扯了，一堆漏水戶，而且還說都有工班坐鎮在此，結果根本沒有人，來修理的人，甚至沒有工具。

陳怡君會勘時，發現有的住戶是窗框滲水、陽台天花板滴水，住戶說已經抓漏三個月都抓不到，昨天大雨持續滴水。陳怡君說，更扯的是住家配電箱漏水，裡面都是水灘，甚至看到水在流，插頭還插著，若誤觸恐觸電。

住戶說，半個月前就抓漏， 換上新的配線箱，沒想到大雨一來仍漏水，水流到地面，地板都是一灘灘的水。陳怡君到大樓的水箱、水表機房檢查，她說，這原本也說沒有漏水問題，但昨天下雨，地面上還是有水，市府都說漏水點有抓到，真的嗎？

陳怡君質疑，房屋狀況層出不窮，最大的原因就是台北市長柯文哲好大喜功急於剪綵，市府草率逼住戶驗屋、交屋，住戶有問題向市府反映，甚至還會被無視處理，她認為施工及監工品質嚴重有問題，政風單位應積極介入調查，北市府也應扣查廠商6000萬工程尾款，直到房屋修繕完畢才能放款。

市場處表示，新蓋好的房子不應該這樣，但也不如外界認為的那麼差，有問題的就那幾戶，會要求廠商找出漏水點完成修繕，水錶、水箱室漏水是工人修理時不慎弄壞，與下雨無關，已要求處理。