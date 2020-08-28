聽新聞
test
0:00 / 0:00

雨彈襲台北 柯文哲政績大龍新城再傳漏水

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
大龍新城雨後再傳漏水。 圖／議員陳怡君提供
大龍新城雨後再傳漏水。 圖／議員陳怡君提供

北市昨因西南風及對流雲系統，受雨彈襲擊，台北市議員陳怡君指出，由大龍市場及國宅海砂屋改建的大龍新城，再傳漏水，她緊急會勘，發現有住戶宅內的配線箱漏水，內部都是水灘，若誤觸恐觸電。她質疑，市府根本沒有找到漏水點，這就是台北市政府的效率。

陳怡君說，市府日前勘查，說好找到漏水點了，真的嗎？結果太扯了，一堆漏水戶，而且還說都有工班坐鎮在此，結果根本沒有人，來修理的人，甚至沒有工具。

陳怡君會勘時，發現有的住戶是窗框滲水、陽台天花板滴水，住戶說已經抓漏三個月都抓不到，昨天大雨持續滴水。陳怡君說，更扯的是住家配電箱漏水，裡面都是水灘，甚至看到水在流，插頭還插著，若誤觸恐觸電。

住戶說，半個月前就抓漏， 換上新的配線箱，沒想到大雨一來仍漏水，水流到地面，地板都是一灘灘的水。陳怡君到大樓的水箱、水表機房檢查，她說，這原本也說沒有漏水問題，但昨天下雨，地面上還是有水，市府都說漏水點有抓到，真的嗎？

陳怡君質疑，房屋狀況層出不窮，最大的原因就是台北市長柯文哲好大喜功急於剪綵，市府草率逼住戶驗屋、交屋，住戶有問題向市府反映，甚至還會被無視處理，她認為施工及監工品質嚴重有問題，政風單位應積極介入調查，北市府也應扣查廠商6000萬工程尾款，直到房屋修繕完畢才能放款。

市場處表示，新蓋好的房子不應該這樣，但也不如外界認為的那麼差，有問題的就那幾戶，會要求廠商找出漏水點完成修繕，水錶、水箱室漏水是工人修理時不慎弄壞，與下雨無關，已要求處理。

漏水 北市 柯文哲

延伸閱讀

北中市長為中捷綠線新門面揭幕 柯P：保證成為打卡熱點

影／在南部坐公車是傻瓜？ 柯文哲：對言語粗俗道歉

影／合體柯文哲搭乘中捷 盧秀燕說冷笑話笑翻全場

柯文哲諷高雄大眾運輸 林欽榮：歡迎來高雄交流指教

相關新聞

雨彈襲台北 柯文哲政績大龍新城再傳漏水

台北市昨因西南風及對流雲系統，受雨彈襲擊，台北市議員陳怡君指出，由大龍市場及國宅海砂屋改建的大龍新城，再傳漏水，她緊急會...

新北永續未來學院 市長、學生對談環境願景

新北市提出2030願景工程，針對城市永續發展各面向提出未來十年藍圖，環保局在本月25至27日舉辦首屆「新北永續未來學院」互動式營隊，昨(27)日市長侯友宜與學員對談城市永續願景，並頒發獎金及「新北永續青年大使」結業證書。

預防火災地方助力 汐止農會捐1700個住警器

火災意外頻傳，尤其是老舊公寓或是頂樓加蓋，如何預防，汐止區農會特別捐贈1700個只獨立式住宅用火災警報器，給新北市政府消防局第六大隊，昨(27)日在社后消防隊舉行捐贈儀式，針對五樓以下老舊公寓、弱勢族群優先發放。

竹圍高中校舍好慘! 壁癌、漏水超過40處

新北市淡水區竹圍高中，校舍從建校87年使用至今，已超過20年，在國中部真善美大樓教室及走廊坪頂都陸續出現超過40處有油漆剝落、漏水等問題，為確保師生教學環境優良品質，立委洪孟楷到校園中，了解狀況，並且爭取經費修善。

豔紅鹿子百合大爆發 平溪國小大亮點

豔紅鹿子百合是平溪區的鄉花，數量稀少，近日長期培養在地生態教育的平溪國小的鹿子百合卻是大爆發，一串下來好多朵綻放搖曳，成為學校一大亮點，而學校校友蔡煜麒也以「潘金鑾助學金」鼓勵學弟妹奮發學習，在地就讀也才能感受家鄉獨有的特色。

找回家的路 汐止鄉長里失智友善商店掛牌

為了讓失智症個案在熟悉友善社區環境中保有尊重、安心與安全的生活，新北市汐止衛生所今年選定鄉長里成為失智友善社區示範點，今(28)日也在熱心店家進行掛牌儀式，希望連結友善組織及商店，適時提供社區中失智者協助，幫助找回家的路。

新北淡水新增崁頂、學府2長照C據點

新北市老年人口突破60萬人大關，占全市總人口約15%，新北市政府今天在淡水一口氣就成立2個銀髮俱樂部3.0級的長照C據點...

新北市・設計事「2020 設計新北」9月17日開展

今年新北市升格10周年，市府各單位提出10年願景計畫，今年起連續10年將結合外界提出的創意，針對市政的規畫舉辦設計新北展...

北市藝穗節中英手冊英文出包 英格蘭蘇格蘭傻傻分不清

北市文化局藝穗節中英手冊英文出包，台北市議員吳沛憶發現，北市文化局辦國際活動，卻英格蘭蘇格蘭傻傻分不清楚，官方手冊竟然連...

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

為辦理「109年板新廠浮洲橋1500mm超音波流量計汰換」工程，台灣自來水股份有限公司第十二區管理處表示，將在9月3日0...

開罰期限到 北市非防疫旅館接待檢疫旅客掛零

台北市觀傳局上周公布非防疫旅館接待檢疫旅客的旅館名單，共有18家，市府要求限期改善，否則將於28日開罰。今天期限已到，觀...

柯酸南部搭公車是「傻瓜」 游淑慧：要他們用飛的？

台北市長柯文哲昨主持交通會報時提到，最近去南部搭公車嚇到，根本不知何時車會來，直呼「去搭的是傻瓜」，議員游淑慧今在臉書批...

熱門新聞

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

爭取10年 台中潭子鐵路橋下將闢停車場

水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨

影／下大雨也要來排隊 彰化知名阿興魯肉飯熄燈了

桃市府擬再拆這4座行人陸橋 龜山龍壽陸橋31日開拆

阿里山保育山羌有成 攝影師拍山羌覓食近1小時萌樣療癒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。