新北淡水新增崁頂、學府2長照C據點

新北市老年人口突破60萬人大關，占全市總人口約15%，新北市政府今天在淡水一口氣就成立2個銀髮俱樂部3.0級的長照C據點，從每周一到周五排滿健康促進和藝文歌唱的課程，中午供應養生素食餐點，附近崁頂、學府長者直呼「足甘心」。

2處據點由新北市博德書院文教公益推廣協會申請設立，社會局長張錦麗、淡水區長巫宗仁、市議員陳偉杰、鄭宇恩，和崁頂里長盧春安、學府里長林文成出席成立儀式。動健康種子老師何依潔帶眾人跳小蘋果等健康操，中午並由協會志工在地下室中央廚房烹調素食料理。

目前9月課程已排定，包含桌遊、養性書法、國畫、預防失智失能的大富翁、詩歌吟唱、卡拉OK、吐納養生功等。

協會理事長林俊仁表示，台灣進入高齡社會，協會秉持「不獨親其親、不獨子其子」，希望做到「老安少懷」，將原本一貫道博德新城道場作為據點，並聘講師和多名志工服務。