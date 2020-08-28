新北市・設計事「2020 設計新北」9月17日開展

今年新北市升格10周年，市府各單位提出10年願景計畫，今年起連續10年將結合外界提出的創意，針對市政的規畫舉辦設計新北展。9月啟動的首波主題中，三重第二行政中心以模型搭配光雕展演，希望打造出公部門標竿。同時還有新北宴、漁港改造及中和華新街新住民風貌主題，邀請產學界參與。

「2020 設計新北」展9月17日起在「府中15」展出年輕學生、在地創生和設計團隊的創意。「WELCOME DESIGN：為城市加點設計」，展出未來三重第二行政中心模型，北科大工業設計系師生運用多媒體光雕搭配音樂，配合投影在模型上。

「吃當季、用在地，深澳亮一下」則聚焦新北農漁食材和漁港形象改造，由台北亞都麗緻飯店米其林一星主廚楊光宗帶領醒吾科技大學餐旅系設計創意料理，搭配鶯歌特色餐具擺設，讓「吃」這件事變得更活潑；台灣藝術大學師生重新設計深澳漁港，也具特色。

「百華齊新─原生文化．在地融合」聚焦於新住民面貌，新北市新住民及其子女總數超過14萬人，為全台之冠，中和華新街聚集許多新住民文化，學生們揮灑創意再造華新新活力；「地域創生展」則由新北市創生團隊展現實踐能量，改變地方。

「設計新北」今年環保、城鄉、農業、經發、漁業處與新北市文化基金會合辦，與廣達文教基金會、中興保全科技等產官學攜手，未來希望落實在公共事務上。