快訊

網紅館長遭槍擊 館粉出征侯友宜合理嗎？

評／進一步退兩步？檢察體系改革的「復辟」勢力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北市・設計事「2020 設計新北」9月17日開展

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
北科大工業設計系師生運用多媒體及音樂做光雕，建構未來三重第二行政中心模型。圖／新北市環保局提供
北科大工業設計系師生運用多媒體及音樂做光雕，建構未來三重第二行政中心模型。圖／新北市環保局提供

今年新北市升格10周年，市府各單位提出10年願景計畫，今年起連續10年將結合外界提出的創意，針對市政的規畫舉辦設計新北展。9月啟動的首波主題中，三重第二行政中心以模型搭配光雕展演，希望打造出公部門標竿。同時還有新北宴、漁港改造及中和華新街新住民風貌主題，邀請產學界參與。

「2020 設計新北」展9月17日起在「府中15」展出年輕學生、在地創生和設計團隊的創意。「WELCOME DESIGN：為城市加點設計」，展出未來三重第二行政中心模型，北科大工業設計系師生運用多媒體光雕搭配音樂，配合投影在模型上。

「吃當季、用在地，深澳亮一下」則聚焦新北農漁食材和漁港形象改造，由台北亞都麗緻飯店米其林一星主廚楊光宗帶領醒吾科技大學餐旅系設計創意料理，搭配鶯歌特色餐具擺設，讓「吃」這件事變得更活潑；台灣藝術大學師生重新設計深澳漁港，也具特色。

「百華齊新─原生文化．在地融合」聚焦於新住民面貌，新北市新住民及其子女總數超過14萬人，為全台之冠，中和華新街聚集許多新住民文化，學生們揮灑創意再造華新新活力；「地域創生展」則由新北市創生團隊展現實踐能量，改變地方。

「設計新北」今年環保、城鄉、農業、經發、漁業處與新北市文化基金會合辦，與廣達文教基金會、中興保全科技等產官學攜手，未來希望落實在公共事務上。

創意料理

延伸閱讀

新北緝獲3萬餘包新興毒品 卡通包裝吸引青少年

影／新北警緝毒有斬獲 鷹眼破新興毒咖「喵喵」350公斤

新北警局長赴長庚探視 致意館長媽媽：全力查清楚案子

新北聯合婚禮免排隊改抽籤 加碼抽50萬月子中心大獎

相關新聞

北市藝穗節中英手冊英文出包 英格蘭蘇格蘭傻傻分不清

北市文化局藝穗節中英手冊英文出包，台北市議員吳沛憶發現，北市文化局辦國際活動，卻英格蘭蘇格蘭傻傻分不清楚，官方手冊竟然連...

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

為辦理「109年板新廠浮洲橋1500mm超音波流量計汰換」工程，台灣自來水股份有限公司第十二區管理處表示，將在9月3日0...

館長賣蝦「用藥說」惹議 草蝦養殖協會要求道歉

知名網紅「館長」陳之漢日前在直播時，指2016年台灣蝦有「用藥」問題，引起各界討論，台灣草蝦暨養殖協會今天在議員陳昆和、...

住宅補貼申請31日截止 新北已收1.9萬件申請案

新北市109年度「住宅補貼」將於8月31日截止收件，新北市城鄉局表示，截至8月26日已收到超過1萬9000件申請案，受理...

新北永續未來學院 市長、學生對談環境願景

新北市提出2030願景工程，針對城市永續發展各面向提出未來十年藍圖，環保局在本月25至27日舉辦首屆「新北永續未來學院」互動式營隊，昨(27)日市長侯友宜與學員對談城市永續願景，並頒發獎金及「新北永續青年大使」結業證書。

預防火災地方助力 汐止農會捐1700個住警器

火災意外頻傳，尤其是老舊公寓或是頂樓加蓋，如何預防，汐止區農會特別捐贈1700個只獨立式住宅用火災警報器，給新北市政府消防局第六大隊，昨(27)日在社后消防隊舉行捐贈儀式，針對五樓以下老舊公寓、弱勢族群優先發放。

竹圍高中校舍好慘! 壁癌、漏水超過40處

新北市淡水區竹圍高中，校舍從建校87年使用至今，已超過20年，在國中部真善美大樓教室及走廊坪頂都陸續出現超過40處有油漆剝落、漏水等問題，為確保師生教學環境優良品質，立委洪孟楷到校園中，了解狀況，並且爭取經費修善。

豔紅鹿子百合大爆發 平溪國小大亮點

豔紅鹿子百合是平溪區的鄉花，數量稀少，近日長期培養在地生態教育的平溪國小的鹿子百合卻是大爆發，一串下來好多朵綻放搖曳，成為學校一大亮點，而學校校友蔡煜麒也以「潘金鑾助學金」鼓勵學弟妹奮發學習，在地就讀也才能感受家鄉獨有的特色。

找回家的路 汐止鄉長里失智友善商店掛牌

為了讓失智症個案在熟悉友善社區環境中保有尊重、安心與安全的生活，新北市汐止衛生所今年選定鄉長里成為失智友善社區示範點，今(28)日也在熱心店家進行掛牌儀式，希望連結友善組織及商店，適時提供社區中失智者協助，幫助找回家的路。

新北淡水新增崁頂、學府2長照C據點

新北市老年人口突破60萬人大關，占全市總人口約15%，新北市政府今天在淡水一口氣就成立2個銀髮俱樂部3.0級的長照C據點...

新北市・設計事「2020 設計新北」9月17日開展

今年新北市升格10周年，市府各單位提出10年願景計畫，今年起連續10年將結合外界提出的創意，針對市政的規畫舉辦設計新北展...

開罰期限到 北市非防疫旅館接待檢疫旅客掛零

台北市觀傳局上周公布非防疫旅館接待檢疫旅客的旅館名單，共有18家，市府要求限期改善，否則將於28日開罰。今天期限已到，觀...

熱門新聞

高雄豪大雨釀水患 王淺秋：若沒韓市府清淤現在更嚴重

注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響

水庫兩樣情！南化水庫滿庫自然溢流 曾文水庫苦等降雨

爭取10年 台中潭子鐵路橋下將闢停車場

影／下大雨也要來排隊 彰化知名阿興魯肉飯熄燈了

桃市府擬再拆這4座行人陸橋 龜山龍壽陸橋31日開拆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。