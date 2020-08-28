台北藝穗節官方手冊翻譯多處錯誤 市府：已修正

台北市議員吳沛憶發現，台北藝穗節活動官方手冊有多處英文翻譯錯誤，例如把英格蘭與蘇格蘭英文名稱搞錯等。台北市文基會今天表示，已勘誤修正台北藝穗節網站及手冊電子版。

台北藝穗節官網介紹，藝穗節源起英國愛丁堡，以邊緣、非主流自主精神引燃創作者認同，發展至今70年，超過210個不同城市加入，是全球最受歡迎藝術節活動。台北藝穗節2008年登場，今年活動從8月22日至9月6日，由台北市文化局、台北市文基會等單位承辦。

民主進步黨市議員吳沛憶今天表示，有民眾發現，近期開幕台北藝穗節設計精美的官方中英文手冊，有多處的英文翻譯錯誤，例如弄錯英格蘭與蘇格蘭的英文翻譯。

她認為，首都國際性藝術活動不乏有外國表演者和觀眾參與，英文翻譯些微錯誤無傷大雅，但相關單位連基本功課都沒做，例如藝穗節源起蘇格蘭愛丁堡，官方手冊卻把地理資訊寫成英格蘭，相當失禮。

對此，台北市文化基金會發聲明稿表示，謝謝議員指正，已併同其它勘誤，並修正台北藝穗節網站及手冊電子版內容。

台北市文基會指出，台北藝穗節自2008年開辦，提供一個非主流具實驗性平台，今年活動共125個團隊參演，將演出568場。

台北市文基會表示，本屆活動手冊說明藝穗節起源英國愛丁堡，英國全名為大不列顛及北愛爾蘭聯合王國，由英格蘭（England）、蘇格蘭（Scotland）、威爾斯、愛爾蘭島東北部的北愛爾蘭組成，中文裡的英國一詞係由「英格蘭」而來。

台北市文基會指出，愛丁堡位於英國其中的蘇格蘭，台北藝穗節活動手冊翻譯英國愛丁堡的英文，確有錯漏之處，已修正勘誤。