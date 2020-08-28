找回家的路 汐止鄉長里失智友善商店掛牌

為了讓失智症個案在熟悉友善社區環境中保有尊重、安心與安全的生活，新北市汐止衛生所今年選定鄉長里成為失智友善社區示範點，今(28)日也在熱心店家進行掛牌儀式，希望連結友善組織及商店，適時提供社區中失智者協助，幫助找回家的路。

汐止衛生所主任徐國祐表示，根據衛福部統計，現在台灣65歲以上長者患有失智症比例大概是7.9%，換算下來大概13位老人家就會有一位可能有失智症的狀況，那以汐止區大概20萬人口，老人家人口大概佔14%換算下來，大概會有二千多位的失智者長輩在社區裡面，那這些長輩大部分都在家裡照顧，那失智長輩除了在家容易忘記關瓦斯，有時候出門或是買東西，在社區遊走、走失忘了怎麼回家。

徐國祐指出，這次在新北市政府衛生局推動失智友善社區下，希望透過社區商家、社區據點、志工，如果看到疑似失智的長輩，有在路上遊走的情況，透過『看、問、留、撥』四步驟，減少失智患者走失的可能，「看」到疑似患者，主動詢「問」對方的去處，將他「留」住並協助「撥」電話報警或聯繫家屬，協助長者平安返家，並且通報衛生所協助瞭解個案的狀況，若有需要也會轉介到汐止國泰醫院做進一步的診斷和後續的治療。

失智友善商家王安成說，這是汐止第一個店家參與，感到很榮幸，那未來這會當成服務的據點，尤其現在人口老化，高齡社會，我們有據點，就能協助失智長輩給予關懷，帶他們找到回家的路。