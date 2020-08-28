豔紅鹿子百合大爆發 平溪國小大亮點

豔紅鹿子百合是平溪區的鄉花，數量稀少，近日長期培養在地生態教育的平溪國小的鹿子百合卻是大爆發，一串下來好多朵綻放搖曳，成為學校一大亮點，而學校校友蔡煜麒也以「潘金鑾助學金」鼓勵學弟妹奮發學習，在地就讀也才能感受家鄉獨有的特色。

平溪國小校長鄭益堯表示，平溪國小民國七年成立，前身為平溪庄長潘炳燭創立的仰山書房，至今建築成為學校禮堂沿用至今，而潘庄長的外孫蔡煜麒董事長，自107學年開始，以母親潘金鑾之名創立獎學金，希望多鼓勵平溪國小學生與畢業的國高中生，勤奮向學，並能藉此提升家中經濟狀況。

平溪區因位在山區，高齡化的速度快，許多年輕人前往都市發展，國小生人數也逐年下降，希望藉由獎學金以及在地就學特色，證明鄉下辦學未必比都會區來得遜色。

平溪區長曾繁盛表示，八九月正是艷紅鹿子百合的花期，校內花圃盛開一朵朵「豔紅裙襬」，這些都是學校多年來推動在地生態教育的成果，民眾前來平溪觀光時，不妨也能前來欣賞平溪鄉花的動人芬芳。