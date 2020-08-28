竹圍高中校舍好慘! 壁癌、漏水超過40處

新北市淡水區竹圍高中，校舍從建校87年使用至今，已超過20年，在國中部真善美大樓教室及走廊坪頂都陸續出現超過40處有油漆剝落、漏水等問題，為確保師生教學環境優良品質，立委洪孟楷到校園中，了解狀況，並且爭取經費修善。

竹圍高中校長呂宏進表示，過去學校包括了教室還有地下室的橄欖球隊訓練室等地方，就有超過40處有油漆剝落、漏水等問題，而先前也向新北市教育局申請，在經費的部份，需要兩百多萬，因此也在立委的幫助之下，向教育部國教署來申請補助。

教育部國教署專門委員孫旻儀也出席表示，對於竹圍高中的油漆剝落問題，將會從中找經費，也願意配合來補助，進行這一次的牆面改善工程。

立委洪孟楷表示，過去學校的教室出現油漆剝落問題，對於有呼吸道過敏的學生而言長久下來容易造成身體健康不適，不僅僅是外觀或是牆面問題，這些油漆剝落粉塵更會影響學生健康，因此未來預計爭取231萬，進行改善工程，讓學生在安全及健康的環境下學習。