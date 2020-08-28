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預防火災地方助力 汐止農會捐1700個住警器
火災意外頻傳，尤其是老舊公寓或是頂樓加蓋，如何預防，汐止區農會特別捐贈1700個只獨立式住宅用火災警報器，給新北市政府消防局第六大隊，昨(27)日在社后消防隊舉行捐贈儀式，針對五樓以下老舊公寓、弱勢族群優先發放。
第六救災救護大隊長鄭向晃表示，第六大隊幅員遼闊涵跨了8個行政區域，其中更有許多偏遠山區、五樓以下建築物、獨居老人及弱勢團體，而住宅用火災警報器今年在第六大隊所轄區域已有高達5件成功動作的案例，因為住警器的示警作用，增加逃生時間，成功避免了火災造成的人命傷亡。
大隊長鄭向晃指出，這次汐止區農會捐贈的住宅用火災警報器，也會優先針對五樓以下老舊公寓、弱勢族群優先發放。
汐止區農會理事長呂山松也呼籲民眾要重視居家消防安全，住宅用火災警報器有提醒預知的功能，能在災害發生前先發出警訊示警，增加屋內人員逃生的時間，對於居家防火是很有益處的。
大隊長鄭向晃表示，自己的生命安全自己保護，因補助有限每戶只補助一顆，民眾可以自行購買裝設在住宅其他位置，以利強化住宅安全。
第六救災救護大隊感謝汐止區農會秉持回饋地方，特別捐贈1700個住宅警報器，對於預防火警意外有幫助，現場消防局第六大隊也頒發感謝狀，表示感謝。
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