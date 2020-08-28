新北永續未來學院 市長、學生對談環境願景

新北市提出2030願景工程，針對城市永續發展各面向提出未來十年藍圖，環保局在本月25至27日舉辦首屆「新北永續未來學院」互動式營隊，昨(27)日市長侯友宜與學員對談城市永續願景，並頒發獎金及「新北永續青年大使」結業證書。

市長侯友宜表示，在營隊活動中思考之後，更要行動，年輕人未來想要生活在怎樣的環境，就從現在開始改變，並肯定學員提出的各項創意提案、從外部刺激政府機關思考，市府將納入參考外，也會提供創新平台與資源，攜手年輕人實現永續願景。

這次首屆的未來學院有高中生、大學生共46名學員參與。課程第一天邀請具環保、氣候、能源、綠色產業等立委及專家學建構領域知識能量，接著實務踏查活動，前進白沙灣淨灘，搭乘淡海輕軌，體驗綠色運輸的重要性。

另外，新北市加入英國、加拿大成立的「脫煤者聯盟」，將新北市成為無煤城市，透過營隊活動相互交流，提供青年集思廣益的平台，也讓市府有機會傾聽年輕人對於宜居城市的嚮往。