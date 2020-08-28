北市藝穗節中英手冊英文出包 英格蘭蘇格蘭傻傻分不清

北市文化局藝穗節中英手冊英文出包，台北市議員吳沛憶發現，北市文化局辦國際活動，卻英格蘭蘇格蘭傻傻分不清楚，官方手冊竟然連人家的地理資訊都寫錯，相當失禮。

對此，北市文化基金會表示，愛丁堡位於英國其中的蘇格蘭，惟臺北藝穗節活動手冊英文部分將英國愛丁堡譯為Edinburgh,England，確有錯漏之處，正確應為：Edinburgh, Scotland，感謝議員指正，目前已併同其他勘誤修正於台北藝穗節網站及手冊電子版。

吳沛憶說，台北藝穗節最近開幕，有民眾發現，設計精美的藝穗節中英手冊，卻有多處英文錯誤。例如把 its 打成 it’s 就算了，但把英格蘭跟蘇格蘭弄錯就太誇張了。

她說，中文文字提到藝穗節源起於英國愛丁堡，但是英文卻翻成 Edinburgh, England。但愛丁堡在蘇格蘭 (Scotland)，不在英格蘭 (England)，England 也不能等同 UK 。

吳沛憶說，這個錯誤的嚴重性是，如果有在愛丁堡的朋友，可試問看「你是英格蘭人嗎？」 會得到什麼反應。不是什麼地方的人都可以隨便一家親的。

吳沛憶表示，台灣首都的國際性藝術活動，不乏外國的表演者和觀眾，英文翻譯如果小錯誤無傷大雅，還情有可原，但是連基本的功課都沒有做，藝穗節的源起正是愛丁堡藝穗節，我們官方手冊竟然連人家的地理資訊都寫錯，相當失禮。