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注意！板橋9月3日將停水15小時 12里14796戶受影響
為辦理「109年板新廠浮洲橋1500mm超音波流量計汰換」工程，台灣自來水股份有限公司第十二區管理處表示，將在9月3日0時起至15時止，共停水15小時，請民眾預先儲水備用。水利局表示，停水戶數總計14796戶，停水期間水利局會持續管制，以督促台水公司儘速完工復水。
水利局表示，此次停水地區包含板橋區浮洲里、華中里、僑中里、大觀里、歡園里、中山里、復興里、大安里、福安里、聚安里、龍安里、崑崙里等12里，總影響用戶數14796戶。
本次停水設有8處臨時供水站，分別在板橋區合安一路53號對面、合宜路71號前、大觀路2段265巷3弄1號對面空地、中山國小新大樓前人行道上、大觀路2段37巷280號（中山里辦公室）、僑中一街80巷口對面人行道、僑中二街112巷口對面人行道、大觀路1段29巷口公園旁。
水利局提醒，停水期間請民眾配合關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知台水公司或水利局立即處理。如有任何供水問題或因重大事故需緊急送水請洽免付費專線1910。
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