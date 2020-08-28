快訊

台積電震盪劇烈跌逾2% 拖累大盤收跌68點

綠委證實 蔡政府今將宣布開放美豬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯酸南部搭公車是「傻瓜」 游淑慧：要他們用飛的？

聯合報 / 記者陳惠惠／台北即時報導
台北市長柯文哲昨說，去南部搭公車嚇到，不知何時車會來，直呼「去搭的是傻瓜」，台北市議員游淑慧今在臉書批柯，不要看不見北市的交通問題。圖／擷取自游淑慧臉書
台北市長柯文哲昨說，去南部搭公車嚇到，不知何時車會來，直呼「去搭的是傻瓜」，台北市議員游淑慧今在臉書批柯，不要看不見北市的交通問題。圖／擷取自游淑慧臉書

台北市長柯文哲昨主持交通會報時提到，最近去南部搭公車嚇到，根本不知何時車會來，直呼「去搭的是傻瓜」，議員游淑慧今在臉書批柯，不要看不見北市的交通問題，只用「天龍國、自以為是的論述去批評別人」。

游淑慧先點出兩點，一、台北的公車動態系統是前市長郝龍斌任內建置，不干柯文哲事；二、高雄補選，民眾黨慘敗，因此南部的交通規畫，也不干柯文哲事。

她表示，當初別縣市要爭取蓋捷運建設，柯文哲批浪費錢，會虧到不醒人事；現在又批別的縣市搭公車的是傻瓜。「所以呢，柯文哲要他們用飛的嗎？」能提出建設性的作法，才是總統格局；只會隨口批評的態度，則是嘴炮的風格。

游淑慧還反問柯文哲，台北的內科交通處理好了嗎？交通意外傷亡無法下降，有看數據嗎？不要燈下黑，看不見自己的交通問題，只用天龍國、自以為是的論述去批評別人，拜託別再丟臉了。

游淑慧建議，黃珊珊直接接任餘下兩年任期，讓柯主席專心拚政治。

柯文哲 游淑慧 公車

延伸閱讀

柯文哲譏南部搭公車是傻瓜 黃偉哲：別再做天龍國國王

館長遭槍擊柯文哲將探視 上午先請市府發言人轉達關心

柯文哲談旅遊轉型：水蜜桃好吃若上面是蒼蠅下次不敢來

塔城街口機車左轉爭議 柯文哲嘆無解

相關新聞

館長賣蝦「用藥說」惹議 草蝦養殖協會要求道歉

知名網紅「館長」陳之漢日前在直播時，指2016年台灣蝦有「用藥」問題，引起各界討論，台灣草蝦暨養殖協會今天在議員陳昆和、...

住宅補貼申請31日截止 新北已收1.9萬件申請案

新北市109年度「住宅補貼」將於8月31日截止收件，新北市城鄉局表示，截至8月26日已收到超過1萬9000件申請案，受理...

開罰期限到 北市非防疫旅館接待檢疫旅客掛零

台北市觀傳局上周公布非防疫旅館接待檢疫旅客的旅館名單，共有18家，市府要求限期改善，否則將於28日開罰。今天期限已到，觀...

柯酸南部搭公車是「傻瓜」 游淑慧：要他們用飛的？

台北市長柯文哲昨主持交通會報時提到，最近去南部搭公車嚇到，根本不知何時車會來，直呼「去搭的是傻瓜」，議員游淑慧今在臉書批...

新北聯合婚禮免排隊改抽籤 加碼抽50萬月子中心大獎

以往吸引民眾在新北市政府外搭帳篷排隊的新北市聯合婚禮，將在11月1日於淡水漁人碼頭福容大飯店隆重登場，今年因應疫情，採各...

柯文哲譏南部搭公車是傻瓜 黃偉哲：別再做天龍國國王

台北市長柯文哲稱到南部搭公車的「憨頭」，台南市長黃偉哲今天表示，柯是鄉下出身，當了首都市長卻來嘲笑南部公車，太沒同理心了...

中市政風處長的人事中央遲不協商 盧秀燕：像極了愛情

台中市新任政風處長詹政曇在8月初上任，但因未獲市長盧秀燕認可，至今未參加市政會議，也無法在議會備詢，今引起綠營議員痛批，...

柯文哲參加2020 TTE台北國際觀光博覽會

台北市長柯文哲上午參加2020 TTE台北國際觀光博覽會揭幕，他致詞時表示疫情應該會超過兩年，而疫苗的發展也不樂觀，希望...

減災離災靠自己 台東培訓社區防災種子

台東地勢狹長，南北海岸線長達176公里，是全台海岸線最長的縣市，一旦災害來臨，救災資源的投入與分配將影響救災成效，縣府今...

柯文哲談旅遊轉型：水蜜桃好吃若上面是蒼蠅下次不敢來

台北市長柯文哲上午參加2020TTE台北國際觀光博覽會，致詞時談到旅遊產業升級，柯文哲說，也許利用疫情這個機會來做產業升...

新北首次推限量5000顆平安柚 普度應景有拜有保佑

中元普度將至，新北市八里區今年首度推出平安柚組合，單顆紅色包裝的平安柚價格親民，每顆只要50元，擺在供桌上不僅外型討喜，...

影／安平孤棚祭愈夜愈熱鬧 沿路香柱引領好兄弟享美食

台南安平港仔尾靈濟殿最不一樣的「孤棚祭」普度，今天凌晨結束，從5公尺高孤棚案桌垂落延伸至運河的白布，兩旁插著香柱，有如明...

熱門新聞

台北市暴雨不停 水利署發布士林區淹水一級警戒

高雄豪大雨釀水患 王淺秋：若沒韓市府清淤現在更嚴重

影／雨彈炸北海岸 淡水老街一度淹到小腿肚

桃園僅存「八卦窯」地主誤拆 文資審議中慘遭嚴重破壞

台南下大雨 東區路樹倒塌釀一名女大生腳擦傷

北部豪雨 水利署發布宜蘭淹水一級警戒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。