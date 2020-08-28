柯酸南部搭公車是「傻瓜」 游淑慧：要他們用飛的？

台北市長柯文哲昨主持交通會報時提到，最近去南部搭公車嚇到，根本不知何時車會來，直呼「去搭的是傻瓜」，議員游淑慧今在臉書批柯，不要看不見北市的交通問題，只用「天龍國、自以為是的論述去批評別人」。

游淑慧先點出兩點，一、台北的公車動態系統是前市長郝龍斌任內建置，不干柯文哲事；二、高雄補選，民眾黨慘敗，因此南部的交通規畫，也不干柯文哲事。

她表示，當初別縣市要爭取蓋捷運建設，柯文哲批浪費錢，會虧到不醒人事；現在又批別的縣市搭公車的是傻瓜。「所以呢，柯文哲要他們用飛的嗎？」能提出建設性的作法，才是總統格局；只會隨口批評的態度，則是嘴炮的風格。

游淑慧還反問柯文哲，台北的內科交通處理好了嗎？交通意外傷亡無法下降，有看數據嗎？不要燈下黑，看不見自己的交通問題，只用天龍國、自以為是的論述去批評別人，拜託別再丟臉了。

游淑慧建議，黃珊珊直接接任餘下兩年任期，讓柯主席專心拚政治。