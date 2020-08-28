團團圓圓聯合生日趴 圓仔妹好名將出爐

北市動物園表示，30日將為大貓熊「團團」和「圓圓」舉辦聯合生日趴，當天也會宣布「圓仔妹」的名字票選結果，歡迎民眾一起用直播看「團團」吃蛋糕慶生。

台北市動物園表示，大貓熊「團團」和「圓圓」今年滿16歲，由於生日只差2天，每年都會一起慶祝生日。30日將為「團團」和「圓圓」舉辦聯合生日趴，同時也將宣布「圓仔妹」好名的票選結果。

動物園表示，6月28日「圓仔妹」誕生，還在哺乳、坐月子的「圓圓」不適合吃冰蛋糕，將留在月子中心吃「發奶月子餐」，由「圓仔」和大家一起陪爸爸「團團」慶生，保育員也會送上特別製作的生日蛋糕。

動物園指出，今年生日趴的焦點會落在「團團」身上，除了擔任壽星以外，還將以爸爸的身分公布小女兒的名字，並且快樂地告訴大家寶貝小女兒已經雙滿月了。

動物園將在臉書上直播分享「團團」吃蛋糕的精采畫面，歡迎看直播與「團團」、「圓圓」一起慶生。