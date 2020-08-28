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館長賣蝦「用藥說」惹議 草蝦養殖協會要求道歉

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台灣草蝦暨養殖協會今天在議員陳昆和、蔡秋蘭的陪同下開記者會，指台灣養殖管理引進智慧科技、友善環境作業，品質比起進口產品絕對不遜色。記者鄭維真／攝影
台灣草蝦暨養殖協會今天在議員陳昆和、蔡秋蘭的陪同下開記者會，指台灣養殖管理引進智慧科技、友善環境作業，品質比起進口產品絕對不遜色。記者鄭維真／攝影

知名網紅館長」陳之漢日前在直播時，指2016年台灣蝦有「用藥」問題，引起各界討論，台灣草蝦暨養殖協會今天在議員陳昆和、蔡秋蘭的陪同下開記者會表示，台灣養殖管理引進智慧科技、友善環境作業，品質比起進口產品絕對不遜色，館長卻引用舊資料打擊本土產業，要求館長道歉。

台灣草蝦暨養殖協會理事長陳勤富指出，食藥署曾在2016年針對全台販售蝦仁、蝦子的市場抽查231件產品，有12件不符食安規定，原因包括二氧化硫含量超標、不合格動物用藥等，被抽檢出不符規定的產品是涵蓋本產及進口冷凍各種蝦類商品，少部分盤商或加工業者為避免蝦頭黑變而添加過量二氧化硫相關藥劑，已讓養殖業者蒙受不白之冤，如今舊事重提、又未平衡澄清，是在打擊本土產業。

陳勤富說，養蝦投藥成本相當高，也沒有效果，因此養殖業者幾乎不會投藥，目前業者已不再以高密度養殖拚生產量第一作為唯一目標，多能善用水色的管理、菌藻共存的生態養殖、益生菌的利用及魚病的預防檢測，並結合智慧科技養殖等友善環境的養殖手法，除了降低蝦病爆發的問題，更讓生產的蝦類品質不斷提升，希望國人對養殖業者的辛勞多加鼓勵和肯定，多食用安全無虞的國產蝦類。

農業局表示，針對水產未上市檢驗，每年大約有3百件以上；至於蝦子部分，今年共要檢測50件，目前已檢測26件都合格，年底前會完成相關檢驗作業，使府每年都有推動水產未上市檢驗，希望保障上市水產都健康無虞。

台灣草蝦暨養殖協會指出，台灣養殖管理引進智慧科技、友善環境作業，品質比起進口產品絕對不遜色。記者鄭維真／攝影
台灣草蝦暨養殖協會指出，台灣養殖管理引進智慧科技、友善環境作業，品質比起進口產品絕對不遜色。記者鄭維真／攝影

館長 直播 網紅

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