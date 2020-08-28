新北聯合婚禮免排隊改抽籤 加碼抽50萬月子中心大獎

以往吸引民眾在新北市政府外搭帳篷排隊的新北市聯合婚禮，將在11月1日於淡水漁人碼頭福容大飯店隆重登場，今年因應疫情，採各戶所現場報名，並抽籤。今年主打變裝「英雄婚禮派對」，100對新人可獲5星級飯店住宿券等10大好禮，還抽冰箱、洗衣機、電視、鑽石項鍊、國內蜜月旅遊及頂級房月子照護等加碼大禮。

民政局表示，聯合婚禮是新北市指標性活動，場場報名秒殺，去年更創下提前144小時到市府排隊的歷史紀錄。今年邁入第12場，因應新冠肺炎疫情防疫措施，首次打破排隊報名方式，即日起至9月15日止，可至新北市各戶所、區所及辦事處專櫃報名，如報名超過100對，18日將公開抽出百對幸運新人、20對備取。

民政局長柯慶忠表示，今年聯合婚禮主打「英雄聯盟」創意變裝走秀，並搭配搭乘市府特別安排的淡海輕軌藍海線「英雄幸福列車」，飽覽無敵海景；加上當地愛之船遊輪飯店、木棧道商店街、漁市餐廳及情人橋等景點觀光遊憩機能成熟，期望帶動周邊交通建設及觀光產業發展。

柯慶忠說，新北市為鼓勵年婚育，每年聯合婚禮送出價值不斐豐富大禮，今年婚禮當天還會加碼抽出30分鑽石項鍊、460公升雙門冰箱、17公斤直立式洗衣機及55吋液晶電視成家好禮各2組，並提供澎湖、金門、馬祖、綠島、花蓮及台東3天2夜蜜月旅遊23組。

此外，為鼓勵新人生育，美麗人生產後護理之家熱情贊助10組「頂級房7天月子照護」，總價值50萬元，新人只要在婚後半年內懷孕，就能參加抽獎，享有產後照護、新生兒照護、膳食及醫師巡診服務。