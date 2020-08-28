柯文哲譏南部搭公車是傻瓜 黃偉哲：別再做天龍國國王

台北市長柯文哲稱到南部搭公車的「憨頭」，台南市長黃偉哲今天表示，柯是鄉下出身，當了首都市長卻來嘲笑南部公車，太沒同理心了，請柯文哲別再做天龍國的國王，欠南部人一個道歉。

柯文哲昨天主持交通會報，指北市公共運輸方便，有捷運、公車，搭配APP還可知道公車要等多久，日前他到南部坐公車就嚇到，因為根本不知公車何時來，直呼「去搭的是憨頭」。

黃偉哲說，聽到柯市長對於南部公車的嘲笑，真的覺得非常遺憾，柯市長是鄉下出身，現在當了首都的市長，卻來嘲笑南部公車，太沒有同理心。

黃偉哲表示，台北市的捷運系統花了國家將近1兆元預算，每年現在還虧損10億元，光是虧損的錢來南部做好公車就已經綽綽有餘，可是柯市長不但沒有辦法體察南部人的辛苦，還坐在那邊嘲笑，有欠公允，而且欠南部人一個道歉，希望柯市長好好反省，不要再做天龍國的國王，也別再做「何不食肉糜」的事情。