住宅補貼申請31日截止 新北已收1.9萬件申請案

新北市109年度「住宅補貼」將於8月31日截止收件，新北市城鄉局表示，截至8月26日已收到超過1萬9000件申請案，受理期限至8月31日截止，符合資格的民眾把握最後機會提出申請。

城鄉局表示，今年住宅補貼自8月4日起受理迄今，申請狀況相當踴躍，其中租金補貼1萬8596件、自購住宅貸款利息補貼1021件、修繕住宅貸款利息補貼188件。

住宅補貼除了有每月4000元的租金補貼外，還有210至250萬元貸款補貼額度的自購住宅貸款利息補貼及80萬元貸款補貼額度的修繕住宅貸款利息補貼(目前貸款利率一般戶為0.887%，弱勢戶為0.312%)，符合補貼資格的民眾可視自身需求擇一申請。

城鄉局表示，民眾可採線上申請(網址: https://tinyurl.com/y8nm5gwm)、郵寄、至市府城鄉局臨櫃申請或就近交由各區公所轉送至市府城鄉局提出申請，市府將於受理截止後進行資料審查、評點與公開抽籤，提醒申請人如審查期間有收到城鄉發展局電話或公文通知補件者，應盡速補正，以免影響自身權益。

城鄉局表示，預計於今年12月底完成審查，110年1月底開始核發補助，民眾如有住宅補貼任何問題，可連結至城鄉發展局網站或至內政部營建署網站(http://www.cpami.gov.tw/ 右側→「重要政策」→「住宅補貼專區」)查詢，或撥打諮詢專線2960-3456分機3391~3393或7094~7098洽詢。