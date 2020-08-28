中市政風處長的人事中央遲不協商 盧秀燕：像極了愛情

台中市新任政風處長詹政曇在8月初上任，但因未獲市長盧秀燕認可，至今未參加市政會議，也無法在議會備詢，今引起綠營議員痛批，要盧市長「不要像小孩子一樣使性子」，盧秀燕也妙答：「台中市府等待協商，但法務部很忙沒空協商，像極了愛情！」

據了解，詹政曇由中央直接派任，雖然政風的人事是「一條鞭」，但以往多會按慣例徵詢地方首長意見，此次卻跳過台中市府直接派任，讓盧秀燕覺得不受尊重「杯葛」。

今天議會臨時會，詹政曇仍無法出席，由副處長代理，民進黨議員何敏誠指出，政風處長已在中央完成佈達，應派任合法的政風處長列席，他並要盧市長「不要像小孩子在耍脾氣」。

民進黨的林德宇、陳世凱也表示，根據宣誓條例，新任政風處長已完成宣誓，現在的政風處長很明確的就是詹政曇，市府若執意要讓副處長代理出席議會備詢，就應發公文向議會請假，尊重議會的備詢制度。

國民黨議員李中反批這是市長的人事權，議會與議員不該插手，他舉例當年台北市長馬英九執意要讓當時的警察局長王卓鈞留任，即便是當時的總統陳水扁也無法插手，「這件事讓中央與台中市府去玩，與議會無關」。

無黨議員陳清龍也支持地方政府絕對有權限，直轄市長位階也與法務部長相當，此事應要維持住台中市府尊嚴。

市長盧秀燕回答，台中市府等待協商，但法務部很忙沒空協商，像極了愛情，她再次強調法務部有提名權，但台中市府有同意權，仍在等待協商。