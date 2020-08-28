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減災離災靠自己 台東培訓社區防災種子
台東地勢狹長，南北海岸線長達176公里，是全台海岸線最長的縣市，一旦災害來臨，救災資源的投入與分配將影響救災成效，縣府今天辦理防災士培訓，培養鄉鎮及社區其自助、互助的能力。
縣府祕書長陳明仁表示，台灣自然災害頻傳，社會結構變遷導致災害類型複雜化，災害規模也有擴大趨勢，積極推動各項自主防災措施，期望透過防災士培訓，將防救災觀念導入社區民眾及團體，建立自主救災機制，有效降低災害傷亡及損失。
防災士培訓預計有40名學員，透過理論講解與實務上操作強化學員防災技能；課程規劃有「我國近年災害經驗及災害特性」、「防災士職責與任務」、「社區防災工作推動與運作」、「基礎急救訓練」等。
課程完訓後學員必須進行學科及心肺復甦術、自動體外心臟電擊去顫器操作及止血、包紮與固定操作等術科測驗項目，始能取得認證成為合格防災士，希望藉由防災士制度的推廣，號召縣民朋友成為鄉鎮及社區自主防救災工作的種子。
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