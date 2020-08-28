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柯文哲談旅遊轉型：水蜜桃好吃若上面是蒼蠅下次不敢來

聯合報 / 記者楊正海／即時報導
台北市長柯文哲上午參加2020TTE台北國際觀光博覽會，前往台北館行銷北市觀光。記者楊正海／攝影
台北市長柯文哲上午參加2020TTE台北國際觀光博覽會，前往台北館行銷北市觀光。記者楊正海／攝影

北市柯文哲上午參加2020TTE台北國際觀光博覽會，致詞時談到旅遊產業升級，柯文哲說，也許利用疫情這個機會來做產業升級，依他常常在台灣到處看，不管水蜜桃多好吃，一坐下去發現上面都是蒼蠅，下次還是不太敢來，所以觀光地區的廁所、公共運輸，可利用這機會，統一做升級。

柯文哲說，台灣原本一年有1600萬人次出國，現在不能出國，外島、宜花東旅館暑假應該都客滿，已經排到10月，台北市因過去5年，台北市的旅館，從3.5萬增加到4.5萬個，增加1萬個房間，還有1萬個日租套房，這些過去是處理90%的國外旅客，特別是高鐵開通，住在台北市的也少掉，台北市的旅遊業是靠國外觀光客撑起來的，現在國外觀光客進不來，台北市受傷慘重。

柯文哲說，北市除了減租延租延稅外，也在思考如果疫情超過二年，產業轉型要怎麼做，北市從7月開始，台北市有9場的產業轉型座談，已經辦了4場，關於旅館業，他是看法是也許利用這個機會來做產業升級。

柯文哲也說，今年是台北市建市一百年，現在有「無圍牆博物館」5加3計畫， 市府團隊在台北市選定北投溫泉、大稻埕、城北、艋舺，到城南，加上北流、北藝、松菸，2年內做深度旅遊訓練，到2年後國際旅遊開始恢復，台北市旅遊會以高品質、高水準去迎接國外觀光客，有時危機就是轉機，利用2年時間把台北市的旅遊升級。

北市 柯文哲 疫情

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