三重忠孝橋新設堤頂階梯 民眾往來河濱好方便
新北市高灘地管理處在三重區忠孝橋增設通往堤頂樓梯，以便三重民眾前來河濱公園更方便，高管處表示，為提升民眾進入河濱公園的便利性，積極找尋合適地點增設越堤設施，以提供市區及停車民眾至河濱公園便捷的越堤通道，經多方協調溝通後終於設置完成。
高管處表示．三重河濱公園有鴨鴨公園、忠孝碼頭、籃球場等多元設施，相當受民眾歡迎，使用率非常高，在忠孝越堤道周邊也有設置停車場供民眾使用。
三重區重安街原有跨橋階梯，可通往忠孝橋人行道，卻無通往河濱堤頂步道，周邊社區民眾如要前往河濱公園，須橫越馬路步行經忠孝越堤道至堤頂步道，行人通行動線不佳。
高管處在於忠孝橋人行道施作樓梯通往堤頂步道，期望藉由階梯設置優化民眾出入河濱動線，完整串連堤內外空間，增加前往公園運動及休閒活動的便利性。
高管處提醒，忠孝橋通往河濱公園樓梯已開放使用，民眾可由三重區重安街與環河南路旁行人階梯上忠孝橋人行道，再藉由新設堤頂樓梯進入河濱公園。
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