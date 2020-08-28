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新北首次推限量5000顆平安柚 普度應景有拜有保佑

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
普度供品可選擇八里平安柚，擺在供桌上不僅外型討喜，「柚」子也象徵保祐平安，有拜有保佑。圖／新北市農業局提供
普度供品可選擇八里平安柚，擺在供桌上不僅外型討喜，「柚」子也象徵保祐平安，有拜有保佑。圖／新北市農業局提供

中元普度將至，新北市八里區今年首度推出平安柚組合，單顆紅色包裝的平安柚價格親民，每顆只要50元，擺在供桌上不僅外型討喜，「柚」子也象徵保祐平安，讓民眾有拜有保佑，小家庭也適合購買，不怕買太多吃不完，僅出售5000顆，要買要快。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區擁有好的日照、土質、海風的環境優勢，出產的文旦柚不僅口感香甜、果肉Q彈，每一口都能滿足消費者夏日的味蕾，是非常適合夏天的水果。

蔡秋煌說，今年因為文旦柚成熟期天氣晴朗，加上今年白露以及中秋節日期差距夠長，讓文旦柚在上市前有足夠成長時間，預期今年文旦柚品質佳。今年配合中元節，推出新北平安柚，祝福大家都能生意興隆，平安久久。

柚農林炳昌表示，很多人普度的時候都會吃很多，這時候剛好來一顆平安柚，不僅保佑平安，平安柚酸甜的滋味，還能夠幫助解膩以及消化，平安柚也是中元節送禮的好選擇。

農業局長李玟表示，每逢8至9月是新北文旦柚盛產的季節，今年首波行銷配合情人節推出的新北幸福心型柚好評不斷，接著應景中元推出新北平安柚，諧音「柚」象徵保「佑」，除了傳統三牲、糕餅外，非常適合做為祭祀的鮮果貢盤。因當地特有的海風納離子以及火山岩成份土壤，孕育出的文旦柚品質一流，吃起來酸甜比例適中，訂購資訊可洽八里區農會或是八里區農會「小農電鋪直銷站」。

新北市八里區今年首度推出平安柚組合，每顆只要50元。圖／新北市農業局提供
新北市八里區今年首度推出平安柚組合，每顆只要50元。圖／新北市農業局提供

文旦 八里

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