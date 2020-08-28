新北首次推限量5000顆平安柚 普度應景有拜有保佑

中元普度將至，新北市八里區今年首度推出平安柚組合，單顆紅色包裝的平安柚價格親民，每顆只要50元，擺在供桌上不僅外型討喜，「柚」子也象徵保祐平安，讓民眾有拜有保佑，小家庭也適合購買，不怕買太多吃不完，僅出售5000顆，要買要快。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里區擁有好的日照、土質、海風的環境優勢，出產的文旦柚不僅口感香甜、果肉Q彈，每一口都能滿足消費者夏日的味蕾，是非常適合夏天的水果。

蔡秋煌說，今年因為文旦柚成熟期天氣晴朗，加上今年白露以及中秋節日期差距夠長，讓文旦柚在上市前有足夠成長時間，預期今年文旦柚品質佳。今年配合中元節，推出新北平安柚，祝福大家都能生意興隆，平安久久。

柚農林炳昌表示，很多人普度的時候都會吃很多，這時候剛好來一顆平安柚，不僅保佑平安，平安柚酸甜的滋味，還能夠幫助解膩以及消化，平安柚也是中元節送禮的好選擇。