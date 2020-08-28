影／安平孤棚祭愈夜愈熱鬧 沿路香柱引領好兄弟享美食

台南安平港仔尾靈濟殿最不一樣的「孤棚祭」普度，今天凌晨結束，從5公尺高孤棚案桌垂落延伸至運河的白布，兩旁插著香柱，有如明燈引領孤魂滯魄來享用美食，一旁則是歌舞表演，歌聲中道士誦經化食，表達追思也祈求四境平安。

祭典儀式昨晚7時啟動，請神、請孤後，道士巡筵、開普，約在晚上9時登座，誦經說法化食，並讓民眾撿拾糖果、餅乾、水果、硬幣等祭品，讓民眾吃平安、年年有錢。晚上11點15分擲杯請示「老大公」等好兄弟吃飽了沒？獲得筊杯後隨即送孤化紙，引化紙糊神祉和金銀紙錢，約零時結束。

安平港仔尾靈濟殿主祀玄天上帝、保生大帝與伍府恩主公。主任委員何志章說，舉辦孤棚祭典意在追思，邀請好兄弟、先人來享用供品，而布旗兩旁插香，則是邀請好兄弟循著布旗到祭台上來享用大餐。過去房子都是平房，搭設5、6公尺高的祭棚，是在告訴好兄弟，這裡有辦普度，歡迎來吃飯。