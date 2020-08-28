台南市民卡朝電子支付 明年推「數位市民卡」

台南市市民卡截至今年7月底，共發行78萬4千多張，台南市長黃偉哲表示，實體市民卡已應用在市民日常生活所需，未來市民卡若與手機結合，增加數位行動支付功能，將可提升市民卡的便利性，預計明年推出「數位市民卡」。

市民卡有4種，包括一般卡（含認同卡）、學生卡、社福卡及寶貝卡，由於應用範圍、使用筆數及金額逐年攀升，台南市民政局研議整合市民卡為單一窗口辦理，規畫學生卡線上申辦為主，公所或戶所臨櫃申辦為輔。

民政局長顏振標指出，市府104年4月1日發行「台南市市民卡」結合記名式智慧電子票證，具備小額電子錢包的功能，可用在台灣大部分公共運輸系統以及小額消費商店，並結合繳納規費、借書證等。截至今年7月底，一般卡（含認同卡）已發行10萬3422張，學生卡41萬1298張，社福卡23萬1863張，寶貝卡3萬7589張，共發行78萬4172張市民卡，應用效益包括提供古蹟場域身分別優惠、社福點數、交通優惠、圖書館借閱書籍、規費繳納、小額消費等。

實體市民卡最高儲值金額是1萬元，數位市民卡最高儲值金額為5萬元。數位市民卡擬由一般卡或社福卡，結合手機，透過LINE Pay Money通路，滿足民眾在行動支付、線上消費、生活繳費、轉帳服務及福利補助等方面的需求，像是水電、瓦斯費、稅捐、停車費、學雜費、電信費、健保費、有線電視費、圖書館借書證、文教場所、展演門票等都可使用，甚至發放結婚、育兒津貼到市民卡電子支付帳戶。