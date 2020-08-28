北市東環段第二場公聽會 內湖民眾盼廣設捷運出入口

台北市捷運環狀線東環段正進行綜合規畫作業，預計2021年完成綜合規畫書、2023年進行施工，工期近10年，為聽取規畫路線沿線地方民意，台北市捷運局舉辦3場公聽會讓民眾了解工程內容，也聽取地方建議。昨晚7時於內湖區舉辦第2場公聽會，居民反應熱烈、積極提出建議，包含盡快完成東環線、縮短交通黑暗期、捷運站周邊廣設出入口等。立委高嘉瑜及億元李明賢皆出席，對於民眾提出的建議表示會盡量爭取。

第二場內湖公聽會，不少民眾皆針對東環Y35及Y36站提出看法與建議，Y35站鄰近舊宗路一段、行善路路口，附近有好市多、大潤發等賣場；Y36站點則鄰近捷運松山站與松山火車站，未來將設連通道，讓民眾可直接轉乘台鐵及捷運。

週美里丘麗玲建議，希望能在位於舊宗路一段、行善路北側的Y35站設置12個出入口，不僅方便銜接附近科技公司、賣場、社會住宅，還可帶動經濟。

一名週美里里民也說，周美里周邊擁有國小、工廠、科技公司，成美橋兩側也都是住宅區，然而卻沒有設置任何車站，盼能在Y35、Y36站之間設點，解決交通需求。若無法設站，也希望能設置連通道銜接至成美橋頭，讓學生有條安全的回家路。

交通大學交通運輸研究所退休副教授黃台生說，大家都希望自己的里能有站點、出入口，但站點有設立原則，Y35、Y36之間再設站是可以考量的，但是否能額外取得用地是個問題，若是可以，捷運局應考量設站。

政治大學地政系教授白仁德表示，他是捷運環狀線東環段的受益者，與大家一樣都期盼能工期縮短、早日開通。對於民眾皆希望里內能有出、入口，他指出，未來綠色運輸會更加便利、發達，捷運周邊都會設置YouBike、接駁車等，綠色運輸將會與捷運形成接駁運輸網路。

高嘉瑜則表示，潭美國小學童每天走馬路膽戰心驚，希望東環站點能拉個出口，讓大家藉由捷運安心回家。另外，她也提到，日本捷運商店街能帶動周邊經濟，盼捷運局能納入考量，否則東環段恐成一條「上班的捷運」，下班時段一過就沒人搭。