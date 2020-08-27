新北辦「永續未來學院」倡環保 兩小時清出250公斤海廢

為了推動城市永續發展政策，新北市環保局首度辦理「永續未來學院」，透過三天的互動式營隊，號召46位青年朋友提案城市規畫，新北市府也將納入施政參考，此外，營隊提倡環保意識，一同至白沙灣淨灘，不到兩小時就清出250公斤海洋廢棄物，令學員既有成就感，也感受到愛護海洋的重要性。

市長侯友宜於營隊最後一天現身，頒發「新北永續青年大使」結業證書。他表示，「思考之後更要行動，年輕人未來想要生活在怎樣的環境，就從現在開始改變！」除肯定學員提出的創意提案，也允諾市府將納入參考，並提供創新平台與資源，攜手年輕人實現永續願景。

環保局指出，此次學院共有高中、大學生共46名學員，第一天邀請具環保、氣候、能源、綠色產業等立委及專家開講，第二天安排實務踏查，如前進白沙灣淨灘，不到兩小時就清出250公斤海洋廢棄物，還清出如海龍般的漁具定置網，讓學員了解垃圾從源頭減量的觀念。