放暑假比鬼門開可怕 地方媽媽辦畫展曝崩潰日常

暑假即將結束，家長們不用再煩心如何安排孩子的假期生活，來自新北市淡水區「畫話社」的一群地方媽媽們，即日起於滬水一方藝文空間5樓辦理一場特別的畫展，描繪全職媽媽「翻白眼日常」，畫話社老師李芬蘭表示，「推薦全台媽媽參觀，保證心有戚戚焉，特別紓壓！」

淡水古蹟博物館即日起至9月23日於滬水一方藝文空間5樓，展出「自畫像不像-畫話社聯展三」。成立至今超過6年的畫話社，社員幾乎都是淡水在地的家庭主婦。

創社的李芬蘭老師說，外界以為家庭主婦日子過很好，卻沒想過她們專職照顧家庭，有不亞於外出工作的壓力，因此創立社團，鼓勵媽媽們透過畫筆，探索自我與放鬆。

此次展覽共12位社員參展，展出198件作品，其中一名社員盧玫伶的作品「翻吧！白眼」，取材自白雪公主，真實地表現媽媽的翻白眼日常，無奈情緒完全釋放在創作中，令人會心一笑；廖淑真的創作風格狂野奔放、用色大膽，充滿豐富思緒，讓人想起調皮孩子惹火媽媽的實況。

淡古館長柏麗梅表示，除了滬尾一方藝文空間現正展出「自畫像不像-畫話社聯展三」外，新北市國際藝術村駐村團隊「JUBY CHIU STUDIO」及「三明治工」也將分別在淡水街長多田榮吉故居及淡水日本警官宿舍辦展，「1884清法戰爭滬尾之役」的五大展館亦正熱烈展出中，詳細資訊可至官方網站查詢。

廖淑真的創作風格狂野奔放、用色大膽，充滿豐富思緒，讓人想起調皮孩子惹火媽媽的實況。 圖／淡水古蹟博物館提供