新北惜食分享向下扎根 型男主廚料理教學

為了讓惜食觀念向下扎根，新北市社會局為新生活社會福利發展促進會暑期班的兒少們邀請到型男主廚，利用在地的三芝農會捐出當季賣相不好的地瓜，教弱勢兒少自己動手做料理，小朋友都覺得新鮮又有趣。

新生活社會福利發展促進會創辦人羅素如表示，新生活社會福利發展促進會長期在北海岸區域服務弱勢家庭，108年起加入新北惜食分享網，成為惜食分享廚房，暑假辦理兒少暑期輔導課程，由市府社會局結合新東陽、華昇食品及華漢冷凍等食品企業，捐贈許多食材，還有在地的三芝農會更是將當季的賣相不好的地瓜也捐出來。

新北惜食分享網自推動以來獲得許多民間團體、商家及企業的響應，越來越多市場及企業將原本會被捨棄的格外品整理分配後妥善利用。為響應這次惜食活動，新東陽、華昇食品及華漢冷凍食品更額外捐贈培根、火鍋料及雞腿丁等，並在專業廚師的引導下，讓小朋友用電鍋做出美味的日式炊飯及茶碗蒸，增加小朋友烹飪的樂趣。

市府社會局副局長許秀能說，新北市推動惜食分享網，讓越來越多的民間餐飲業者及企業重視「惜食」價值，同時與社會福利結合，融合惜食、公益及食物教育，也增加弱勢孩童運用食材的能力。