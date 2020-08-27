四腳亭砲台步道又被倒垃圾 地方盼監控遏止

瑞芳區四腳亭的四腳亭砲台，是桐花祭期間的熱門打卡景點，但因位置隱密，許多不肖業者常趁著夜間在入口處偷倒垃圾，由於路段並未裝設路燈及監視器，立委賴品妤服務處今(27)日辦理會勘，希望能盡快解決偷倒垃圾的不法行為。

吉慶里長簡惠麗表示，三坑子步道，又稱四腳亭砲台步道，因入口處位在62快速道路四腳亭交流道旁的隱密巷口，且未裝設路燈，許多不肖業者或民眾便會趁著夜間前來步道邊坡偷倒垃圾，破壞生態也大大影響步道觀光品質。

因為路上仍有私人農田需要運肥料進出，難以設立車擋杜絕垃圾偷倒，多次會勘無解後，透過立委賴品妤服務處邀集中央地方等相關單位，來到現場會勘，一同檢討近期再次被偷倒垃圾的問題，原本就有在路口處裝設的監視器，因為缺乏照明，夜間並未能發揮車牌舉證的效用，為此會勘中也提出，是否能在監視器附近裝上照明光源，來解決現況的難題。

立委賴品妤服務處主任王佳蘭表示，這次會勘主要是達成共識，將裝設光源以提升監視器把控的效能，偷倒垃圾的行為除了須接受新北市環保局的判罰，為了自身利益，破壞環境更是令人人不齒，現在步道邊坡野薑花盛開，香氣四溢，卻有不人士不懂珍惜、恣意破壞，清潔隊會盡快將邊坡清理復原，但也希望民眾能發揮良心，更多愛護這片土地。