快訊

15分鐘結果就能出爐！食藥署通過首件新冠肺炎「抗原試劑」

【今日精摘】彰化血清調查指社區傳染風險低／雨炸全台淹水警戒

四腳亭砲台步道又被倒垃圾 地方盼監控遏止

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
四腳亭砲台步道又被倒垃圾，立委賴品妤服務處希望能盡快解決偷倒垃圾的不法行為。 圖／觀天下有線電視提供
四腳亭砲台步道又被倒垃圾，立委賴品妤服務處希望能盡快解決偷倒垃圾的不法行為。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳區四腳亭的四腳亭砲台，是桐花祭期間的熱門打卡景點，但因位置隱密，許多不肖業者常趁著夜間在入口處偷倒垃圾，由於路段並未裝設路燈及監視器，立委賴品妤服務處今(27)日辦理會勘，希望能盡快解決偷倒垃圾的不法行為。

吉慶里長簡惠麗表示，三坑子步道，又稱四腳亭砲台步道，因入口處位在62快速道路四腳亭交流道旁的隱密巷口，且未裝設路燈，許多不肖業者或民眾便會趁著夜間前來步道邊坡偷倒垃圾，破壞生態也大大影響步道觀光品質。

因為路上仍有私人農田需要運肥料進出，難以設立車擋杜絕垃圾偷倒，多次會勘無解後，透過立委賴品妤服務處邀集中央地方等相關單位，來到現場會勘，一同檢討近期再次被偷倒垃圾的問題，原本就有在路口處裝設的監視器，因為缺乏照明，夜間並未能發揮車牌舉證的效用，為此會勘中也提出，是否能在監視器附近裝上照明光源，來解決現況的難題。

立委賴品妤服務處主任王佳蘭表示，這次會勘主要是達成共識，將裝設光源以提升監視器把控的效能，偷倒垃圾的行為除了須接受新北市環保局的判罰，為了自身利益，破壞環境更是令人人不齒，現在步道邊坡野薑花盛開，香氣四溢，卻有不人士不懂珍惜、恣意破壞，清潔隊會盡快將邊坡清理復原，但也希望民眾能發揮良心，更多愛護這片土地。

瑞芳

相關新聞

有請北市府開協調會？黃珊珊：談完防疫旅館就被請離席

捷克參議院約90人將於8月底訪台，不過，台北市副市長黃珊珊昨在臉書開砲，批評遲至現在，北市還是不清楚行程活動方式，90多...

下個五股垃圾山？ 「假租地真丟棄」環保蟑螂入侵北市

下個五股垃圾山？士林社子島2名地主將土地租給一名潘姓男子，卻發現潘男疑似「假租地真丟棄」，運載大量裝潢廢財前來丟棄，地主...

2020大稻埕情人節29日登場 璀璨點亮百年街區

2020大稻埕情人節確定延至8月29日舉辦，在精彩的愛你愛你煙火秀之後，北市府觀光傳播局甜蜜加碼推出「2020大稻埕情人...

四腳亭砲台步道又被倒垃圾 地方盼監控遏止

瑞芳區四腳亭的三坑子步道，可通往四腳亭砲台，更是桐花祭期間的熱門打卡景點，但因位置隱密，許多不肖業者常趁著夜間在入口處偷倒垃圾，由於路段並未裝設路燈及監視器，立委賴品妤服務處今(27)日辦理會勘，希望能盡快解決偷倒垃圾的不法行為。

新北惜食分享向下扎根 型男主廚料理教學

為了讓惜食觀念向下扎根，新北市社會局為新生活社會福利發展促進會暑期班的兒少們邀請到型男主廚，利用在地的三芝農會捐出當季賣相不好的地瓜，教弱勢兒少自己動手做料理，小朋友都覺得新鮮又有趣。

瑞芳龍潭里環境五星級 各區里長來取經

瑞芳區龍潭里保留著舊時輕便道鐵軌，打造瑞芳後站老街的特色景點，里內志工積極維護整理，提升遊客前來的觀光品質，今(27)日新北市環保局選定瑞芳區龍潭里，作為泰山、新店、蘆洲、金山四區里長們里環境認證觀摩的地點，向龍潭里取經三年來榮獲五星級認證的撇步。

橫科彈藥庫同意活化 汐止議員推藝術特區

新北市橫科彈藥庫在民國95年發生爆炸後，裡頭的彈藥早就已經遷移存放所以，地方一直希望閒置空間能夠開放活化，現在終於得到國防部同意釋出五公頃土地活化利用，新北市議員張錦豪就希望能夠比照高雄駁二藝術特區，推動藝術文創，讓年輕人也有展演舞台。

民眾陳情遷移板橋殯儀館 新北：尚無遷移計畫

新北市立殯儀館位在板橋中正路上，當地民眾、里長長期陳情抗議，希望讓殯儀館遷往別址，但市府如有消息放出，當地都會抗議，導致...

裝潢廢棄物丟公墓 北市府重罰6000元

台北市部分空屋、空地、農地及山區等偏僻處，不時有不肖業者及民眾非法棄置廢棄物；環保局日前接獲通報，內湖區碧山路公墓邊坡遭...

關渡違建納管修正...申請、緩拆延長 公安檢測多選擇

台北市關渡平原現存不少違建及違規使用業者，北市府今年初公告納管計畫，但考量地方及業者意見，納管計畫申請期限展延至今年底、...

開箱台北流行音樂中心 蔡總統：我也算音樂人

台北流行音樂中心(北流)今舉行開幕儀式，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌、文化部長李永得、台北市長柯文哲共同啟動，開幕儀式以...

台北流行音樂中心開幕 蔡英文總統親出席

台北流行音樂中心下午舉行開幕儀式，蔡英文總統 、行政院長蘇貞昌、台北市長柯文哲、文化部長李永得、北流董事長黃韻玲出席，北...

熱門新聞

高雄市政府今晚宣布明天正常上班上課 六龜、甲仙等山區授權區長宣布

逆轉！高市府宣布 高雄5山區停班停課

南部豪雨狂炸 今雨勢更強…高雄五區停班停課

台北市暴雨不停 水利署發布士林區淹水一級警戒

台南市政府晚間10時宣布：明天正常上班上課

桃園2021跨年晚會、燈會又在南區 議員批「重南輕北」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。