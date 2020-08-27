瑞芳龍潭里環境五星級 各區里長來取經

瑞芳區龍潭里保留著舊時輕便道鐵軌，打造瑞芳後站老街的特色景點，里內志工積極維護整理，提升遊客前來的觀光品質，今(27)日新北市環保局選定瑞芳區龍潭里，作為泰山、新店、蘆洲、金山四區里長們里環境認證觀摩的地點，向龍潭里取經三年來榮獲五星級認證的撇步。

瑞芳區龍潭里連結著瑞芳火車站前後站，除了前站熱鬧的站前廣場與瑞芳美食廣場，後站的老街更是留有舊時礦業的古樸氛圍，除了作為早期礦業辦公室的義芳商行與傳統棉被老店，巷弄間還可見油毛氈房以及舊時的輕便車鐵軌，許多遊客慕名探訪，因此龍潭里辦公室在環境維護上也有許多心得，今天包括泰山、新店、蘆洲、金山四區，共上百位里長們便前來觀摩，不僅見識瑞芳市中心的環境特色，還有里內環保、綠美化、清潔整理上的成果。

瑞芳區長施玉祥表示，因為火車站有許多遊客進出，龍潭里志工們除了清掃民眾留下的垃圾，還有公共廁所整潔的維持，定期的輪班，志工長輩們不喊辛苦，更激發創意將資收物重新利用，不僅養樂多瓶變為積水水管的蓋子，還以「袋袋相傳」，鼓勵塑膠袋多次使用，四區里長們都收穫良多，里環境觀摩會報中，也公布明年里環境認證的新標準，鼓勵各里能積極爭取五星級的佳績。

龍潭里長陳淑霞表示，今年的里環境認證因為肺炎疫情而取消，而新一年度，則加上了病媒蚊防治的考核，也提醒各里需要多注意環境積水的改善，為此龍潭里完工近十年的輕便道巷弄，因為鋪石導致排水不順，容易積水滑倒，目前也即將於九月開始封路施工，並加上排水溝、管線的改善，讓里內環境更舒適且安全。