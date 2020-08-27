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橫科彈藥庫同意活化 汐止議員推藝術特區
新北市橫科彈藥庫在民國95年發生爆炸後，裡頭的彈藥早就已經遷移存放所以，地方一直希望閒置空間能夠開放活化，現在終於得到國防部同意釋出五公頃土地活化利用，新北市議員張錦豪就希望能夠比照高雄駁二藝術特區，推動藝術文創，讓年輕人也有展演舞台。
從國道三號下來，離橫科彈藥庫的車程大約才2-3分鐘，自從爆炸事件遷移後，閒置大概14年了，近30公頃面積，彈藥庫共有30多座儲物庫房，就這麼荒廢實在可惜，所以，這幾年立委沈發惠、市議員張錦豪也一直爭取活化，這個月終於獲得國防部同意，所以，議員張錦豪也在議會質詢提出建議，希望朝駁二特區規劃。
市議員張錦豪表示，在和立委沈發惠多年爭取下，國防部終於願意開放第三庫區5.85公頃閒置營區給新北市政府活化使用，就在往白匏湖方向，沿途會經過好幾個軍用倉庫，許多依山而建，就算因為閒置附近長了不少雜草，不過，還是有他的特色在，認為可以朝高雄駁二藝術特區、板橋435藝文特區活化白匏湖國有地，還給汐止居民一個文創、藝術、展演空間。
張錦豪說，彈藥庫進來有很多個倉庫，只要週邊環境整理一下，倉庫則就地活化，未來引進一些文創、小農市集或是一些藝術展演，那在之前議會總質詢時有跟侯市長提出這個想法，侯市長也很支持，目前新北市政府正在找一些適合的廠商進來做評估，接下來將持續爭取，讓汐止的公共空間加速活化。
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