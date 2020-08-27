有請北市府開協調會？黃珊珊：談完防疫旅館就被請離席

捷克參議院約90人將於8月底訪台，不過，台北市副市長黃珊珊昨在臉書開砲，批評遲至現在，北市還是不清楚行程活動方式，90多人如何團進團出、防疫？但外交部今表示，有邀北市府開協調會。對此，黃珊珊說，只討論防疫旅館問題，就被請離席了，沒有討論到任何捷克團的內容。

黃珊珊說，的確在8月18日召開防疫會議，但邀請她去時，也只有討論防疫旅館問題，也就是說，要不要開放一般旅館混居，北市的意見就是堅決反對，衛福部長陳時中大概也做了一些折衷並調整，她表示說要回去向市長報告，部長也很客氣說會再拜訪市長，當天講完以後其實就請他們離席了。

黃珊珊說，前面確實有外交部長吳釗燮，但他們已經先離席，並沒有開到任何捷克團的內容，也就是說她本沒參與到討論，一直到上周四，她還特別在行政院會跟行政院長蘇貞昌反應，因捷克團在北市活動還住北市旅館，所以希望了解如何協助，或者說知道相關狀況，地方政府才能做一些應變。

此外，議事錄裡面也寫道，院長表示基於台北市黃副市長的捷克團活動路線與意見，請外交部妥適處理，院長當場有指示與地方政府聯絡，這代表，周二她如果就知道了，就不會在周四提出這樣的意見，也就是說外交部發言人可能沒參與當天會議，不知道他們已經被請離席。

媒體問黃珊珊是不是外交部說謊？她說，若一場誤會，那釐清就好，如果說是故意？她覺得不是什麼故意，中央與地方不需要再吵架了，地方政府也能善盡應有責任，才會一直希望去了解；北市希望能夠做出因應，至少地方政府面臨民眾疑慮時，能夠做一些排解，而不會造成互相衝突，這部分沒有人希望把事情做不好，也不希望互相指責。