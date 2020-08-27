民眾陳情遷移板橋殯儀館 新北：尚無遷移計畫

新北市立殯儀館位在板橋中正路上，當地民眾、里長長期陳情抗議，希望讓殯儀館遷往別址，但市府如有消息放出，當地都會抗議，導致殯儀館移址遙遙無期，新北市議員劉美芳表示，板殯全年無休影響附近居民作息，市府除了要通盤研議評估訂出期程外，更應該聽取多方意見，讓安居與安葬取得平衡。殯葬處長黃秀川出面接收陳情書，並表示將持續與當地居民溝通，尋求共識。

市議員劉美芳今天下午與德翠里里長張耀仁及100多位里民到新北市政府大門口陳情，她表示，板橋殯儀館沒有休息的一天，能理解市民送至親好友人生最後一哩路的緬懷心情，但附近居民面臨的噪音、交通等問題，必須給予重視與解決。針對搬遷殯儀館的部分，市府除了要通盤研議評估訂出期程外，更應該聽取多方意見。

民政局表示，殯儀館為鄰避而不可或缺的公共設施，為免造成市民治喪需求無法滿足的缺口，在未覓得合適設置地點前尚無遷移計畫，盼市民能夠諒解。板殯設立近40年，市府相當重視整體環境改善及設施更新，除定期檢視汰換老舊設施、新設牌位區外，也重新規劃停車場動線，以減輕周邊環境衝擊。

另外，市府針對位在殯儀館周邊的鄰里，依照殯葬自治條例會發放回饋金，德翠里長張耀仁指出，市府在105年至107年有規劃給里內每戶500元的回饋金，但去年修法後，從原本的135萬元減少至90萬元，這筆錢後續用在里內事務，並沒有直接撥給里民，他卻被誤會是把這筆錢私吞下來，感到很冤枉。

劉美芳表示，市府擴大回饋是正確的，但不能縮減原本的里民權益，她會爭取修改殯葬自治條例，位在殯儀館周邊的里應視為第一受災戶，回饋金相對也要比較高，並且以每戶為單位，由市府直接發放回饋金；如果沒有要遷移板殯，市府應該做好完善的降噪措施、改善周遭交通設施，她也會協助爭取德翠里回饋金提高至每戶1000元。