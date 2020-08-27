影／黃珊珊駁外交部 把事情查清楚後再發言

捷克參院議長韋德齊應立法院邀請，將率團抵台訪問，日前台北市副市長黃珊珊說，台北市府至今不清楚捷克訪團的行程活動方式，擔憂若未能提早應變。

而外交部發言人歐江安今天則表示，中央流行疫情指揮中心已經就訪團舉行好幾次會議討論防疫措施，黃珊珊有應邀參加上周針對訪團開的協調會，針對捷克訪團住宿旅館防疫的部份，指揮中心及台北市政府衛生單位都有參與，並提供詳細的防疫建議，例如分層、分流、專用等，彼此溝通無礙。