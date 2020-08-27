影／黃珊珊駁外交部 把事情查清楚後再發言

攝影中心 / 記者許正宏／台北即時報導
對於外交部發言人歐江安的發言，北市副市長黃珊珊表示：發言人沒有參加會議，希望她能把事情查清楚後，再做這樣的發言。記者許正宏／攝影
對於外交部發言人歐江安的發言，北市副市長黃珊珊表示：發言人沒有參加會議，希望她能把事情查清楚後，再做這樣的發言。記者許正宏／攝影

捷克參院議長韋德齊應立法院邀請，將率團抵台訪問，日前台北市副市長黃珊珊說，台北市府至今不清楚捷克訪團的行程活動方式，擔憂若未能提早應變。

外交部發言人歐江安今天則表示，中央流行疫情指揮中心已經就訪團舉行好幾次會議討論防疫措施，黃珊珊有應邀參加上周針對訪團開的協調會，針對捷克訪團住宿旅館防疫的部份，指揮中心及台北市政府衛生單位都有參與，並提供詳細的防疫建議，例如分層、分流、專用等，彼此溝通無礙。

對此黃副市長拿出會議記錄再度說明，上周開的協調會只有對防疫旅館進行討論，她隨後就被請了出去，接下來的會議她都無法也沒有參與，對於外交部發言人歐江安的發言，她表示：發言人沒有參加會議，希望她能把事情查清楚後，再做這樣的發言。

北市副市長黃珊珊拿出會議記錄再度說明，上周開的協調會只有對防疫旅館進行討論，她隨後就被請了出去，接下來的會議她都無法也沒有參與，對於外交部發言人歐江安的發言，她表示：發言人沒有參加會議，希望她能把事情查清楚後，再做這樣的發言。記者許正宏／攝影
北市副市長黃珊珊拿出會議記錄再度說明，上周開的協調會只有對防疫旅館進行討論，她隨後就被請了出去，接下來的會議她都無法也沒有參與，對於外交部發言人歐江安的發言，她表示：發言人沒有參加會議，希望她能把事情查清楚後，再做這樣的發言。記者許正宏／攝影
北市副市長黃珊珊拿出會議記錄再度說明，上周開的協調會只有對防疫旅館進行討論，她隨後就被請了出去，接下來的會議她都無法也沒有參與，對於外交部發言人歐江安的發言，她表示：發言人沒有參加會議，希望她能把事情查清楚後，再做這樣的發言。記者許正宏／攝影
北市副市長黃珊珊拿出會議記錄再度說明，上周開的協調會只有對防疫旅館進行討論，她隨後就被請了出去，接下來的會議她都無法也沒有參與，對於外交部發言人歐江安的發言，她表示：發言人沒有參加會議，希望她能把事情查清楚後，再做這樣的發言。記者許正宏／攝影

北市 外交部 黃珊珊

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