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關渡違建納管修正...申請、緩拆延長 公安檢測多選擇

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市都發局呼籲，關渡平原違建或違規使用業者應在今年底申請納管。聯合報系資料照
北市都發局呼籲，關渡平原違建或違規使用業者應在今年底申請納管。聯合報系資料照

台北市關渡平原現存不少違建及違規使用業者，北市府今年初公告納管計畫，但考量地方及業者意見，納管計畫申請期限展延至今年底、納管緩拆時間延長至2025年12月31日。北市都發局指出，444家須納管業者已有253家申請納管，其餘業者還在觀望或已搬遷。

關渡平原是北市唯一大面積農業區，卻有不少違規使用業者，包含汽車買賣、汽修產業等，年初納管公告指出，2015年違建，須繳30至100萬保證金，才能有條件緩拆至2022年。

但市府在召開2次地方座談會後，考量民眾及業者意見修正納管計畫內容，包含取消繳納保障金、延長計畫申請期限，從原本的6月30日展延至12月31日止、延長納管期限從2022年延至2025年12月31日。

納管對象也排除符合北市土地使用分區管制自治條例規定的業者，像是農藝或園藝業；公安評估檢核也有替代方案，以及簡化產業組織自主管理計畫檢核表等，讓違規及違建業者申請更有彈性。

都發局表示，針對公安簽證及改善費用過高部分，此次修正內容除具體列出檢測內容標準外，也提供2種方案讓業者選擇，除了請專業人員進行檢測，業者也可附檢申報保單來做申請。

都發局解釋，當初沒有具體列出檢查項目，民眾自行請技師檢測，各家價格高低不一，修正後，民眾可請內政部營建署合格的專業人員，除可確實檢測稽查項目，價格也較合理。

若無法聘請技師者，因業者每年都會有消防安全申報，也可附檢申報保單來做申請，但之後北市建管處將會派員進行輔導改善。

另外，考量關渡平原地區多數業者非公會成員，若業者為工會成員，可由工會送產業組織的自律公約作備查，非工會成為者，若加入納管計畫僅需簽切結書即可，減輕民眾申請納管的負擔。

都發局指出，截至今年8月26日止，關渡平原違建及違規使用業者共有444家，目前已有253家業者提出申請，經審查後有33家又者符合納管資格，已核准9家、尚待核准24家，剩餘191家業者則還在觀望或已搬遷。

因試辦計畫修正後無需繳納保證金，已繳納者市府將依新計畫逐一退還保證金，試辦計畫修正後，還有近400家業者得依新計畫內容檢討申請，呼籲符合資格業者應在今年底前申請納管，逾期未申請者將依規定查處。

違建 公安

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