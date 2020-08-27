北市機車事故數外送員占4％ 多因駕駛不當及超速

中央社 / 台北27日電
美食外送員涉入機車事故件數平均約4%，多因未注意車前狀況、未讓車、超速失控等，將加強安駕訓練與交安訓練。圖／聯合報系資料照
美食外送員涉入機車事故件數平均約4%，多因未注意車前狀況、未讓車、超速失控等，將加強安駕訓練與交安訓練。圖／聯合報系資料照

台北市交通會報數據顯示，108年10月至109年7月，美食外送員涉入機車事故件數平均約4%，多因未注意車前狀況、未讓車、超速失控等，將加強安駕訓練與交安訓練。

台北市交通局今天舉行交通會報，其中「機車外送平台事故分析及改善作為」一案，數據顯示，108年10月至109年7月，外送員涉入機車事故數，占所有機車涉入事故件數平均約4%。

肇事原因前5名為未注意車前狀況、未依規定讓車、超速失控、未依規定減速、變換車道或方向不當；事故地點熱區則有林森北與長春路、忠孝東路四段與敦化南路一段、漢中街與內江街等。

交通局表示，事故主要發生於用餐尖峰時段的上午11時至下午3時，族群也偏年輕，以20至29歲、30至39歲為主，肇因與違規等顯示外送員缺乏正確駕駛觀念及速度管理。

交通局表示，從教育面下手辦理外送員機車安駕訓練，平台業者落實新進外送員3小時教育訓練，自主辦理的安駕訓練也有26場以上、逾1200人次參加。

在管理面，平台業者提送「降低外送員發生交通事故計畫」，包含外送員的資格限制，如有事故先停權，等釐清肇事責任後復權；違規或不良行為可列接單黑名單等，並針對常出車禍的外送員實施交安訓練及考評等。

交通局表示，因外送入行門檻低，又是接單計價，許多外送員會大量接單導致超時工作，就衍生未依規定行駛、超速等問題。

交通局說，後續除了持續宣導交通安全，也與勞動局、衛生局等合作辦理勞檢，改善外送員薪酬、接單制度、交通安全獎勵機制，也鼓勵業者在外送機車裝設GPS車速管理或加裝行車錄影設備。

外送員 事故

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