豪雨來襲 北市中山北路附近路段積水約30公分
中央氣象局今天中午發布豪雨特報，18縣市防豪雨及大雨。台北市政府表示，中山北路與福林路交叉口積水約30公分，已拉警戒線並派員疏導交通，呼籲民眾注意路況。
西南風影響及對流雲系發展旺盛，中央氣象局近中午發布豪雨特報，18縣市應防豪雨及大雨。台灣本島除新竹市外，其他縣市都在氣象局豪雨及大雨特報範圍。
台北市政府下午表示，士林區中山北路與福林路交叉口出現積水，水深約30公分，範圍約250平方公尺，目前現場已劃設警戒線，呼籲民眾行經此路段時慢速駕駛，小心路況。
北市府指出，現場已派員劃設警戒線，並由員警疏導交通，因目前雨勢較大，環保局清潔隊已著手檢查側邊水溝清疏狀況，會持續注意並進行後續處理，下午近2時，積水已逐漸退去。
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