雨彈來襲 北市中山北、福林路口積水30公分

受到西南風影響及對流雲系統發展旺盛，中央氣象局已針對台北市發布豪雨特報，台北市政府指出，北市士林、北投、文山區目前都有對流系統發展移入。其中士林區每小時雨量已達60毫米以上，下午1時許士林區中山北路與福林路交叉口，出現積水情形，水深約30公分，範圍約250平方公尺。

市府表示，目前已在現場劃設警戒線，並派員疏導當地的交通，之前雨勢不小，環保局清潔隊已著手檢查當地側溝清疏情形，並做後續處理，開車的民眾如行經該路段時請慢速駕駛，小心路況。

台北市政府指出，北市士林、北投、文山區目前都有對流系統發展移入，水利署並已發布士林區一級警戒、中山區二級警戒，請民眾多加注意。