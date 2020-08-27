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塔城街口取消機車左轉爭議 柯文哲大嘆「無解」
原先機車可以直接左轉的北市鄭州路與塔城街口，因車道狹窄、車流量大等因素，自8月1日起取消左轉改成須待轉，台北市長柯文哲今在交通會報時表示，過去設計機車停等區是「自以為偉大的發明」，現今民眾習慣難以改變；對於塔城街機車左轉還是待轉問題，柯文哲大嘆「無解」。
柯文哲指出，塔城街機車左轉或待轉問題還是要想辦法解決，這其實跟機車停等區概念有關，還未有機車停等區時，停等紅綠燈期間，機車騎士都會藉機鑽汽車與汽車縫隙至停等線最前面。
為此設置機車停等區，讓民眾可以不要想方設法鑽進汽車縫隙間，避免造成汽機車擦撞，但設置後機車鑽縫情況不減反增，騎士都想趁紅燈時騎到最前方的停等區。
「機車停等區真是當年自以為偉大的發明」，柯文哲表示，塔城街現在的問題就是機車停等區不夠大、設計不良，加上車道狹窄、車流量大等因素，機車不管是要從內線還是外線左轉都有可能與汽車擦撞。
柯文哲說，若能大力宣導機車跟在汽車後面，而不是鑽縫隙與汽車平行，左轉時就較不會出車禍事故，機車也能平安順暢左轉，「但20年來的習慣如今難以改變」，
柯表示，支持直接左轉或是應待轉的想法都沒錯，但民眾20年來的習慣難以改變，「要怎麼辦？This is a good question」，現階段對於左轉還是待轉問題，柯文哲大嘆「無解」，應拿去交通部道安委員會去研議。
交通局表示，塔城街機車二段式警示牌面已在7月31日掛設完成、並加大待轉區面積，以利容納待轉機車，並在路口上游內外側車道加掛3個預告牌面，提醒用路人提早因應。
交通局長陳學台表示，此政策自8月1日起進行3個月觀察期，期間皆會加派警員現場指揮，若遇民眾違規會先以勸導方式，不會開單，3個月後違規者將處600元以上、1800以下罰緩。
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