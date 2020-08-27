非法旅宿稽查委外疑有弊端？議員監督怒拍桌

台中市議員李中今針對「台中市提升旅宿業管理成效專業服務案」連續３年都由同一廠商得標提出質疑，指這家廠商的專業明明在環保，為何獨到台中就突然可從事旅館管理稽查？且市府為何採取限制性招標（準用最有利標）？３年竟僅有１家廠商前來投標，懷疑其中疑有「貓膩」？

中市觀光旅遊局長林筱淇指出，台中稽查非法旅宿、日租套房連年獲得優等的肯定，此案一切依採購法辦理標案，完全合法，且案子還獲得中央全額補助。

李中指出，審計處針對觀旅局108年度預算執行決算報告，指日租套房日益嚴重，觀旅局卻未能有效遏止，要求觀旅局改善。

但他發現觀旅局發包委外稽查，疑有弊端，發文要求觀旅局提供邀標書與服務建議書等資料，但１個多月來觀旅局不給資料，反向旅宿業者放話指議員要護航日租套房業者，李中怒斥：「根本就是胡說八道！」

李中怒而拍桌向市長盧秀燕提出嚴正抗議，質疑林筱淇局長有許多不可告人的事，請市長好好監督檢討。